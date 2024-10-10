三星麻煩一籮筐！韓媒怒了：不要轉嫁痛苦給工人

三星電子第3季獲利低於預期。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子近期與英特爾一樣面臨諸多逆風，包括晶片製造良率問題和令人失望財報等，更是爆出進行裁員，韓媒建議三星不要將痛苦轉嫁給工人。

三星電子10月8日公佈令人失望的第三季財報，主要原因是全球記憶體半導體產業成長放緩。韓媒《工人團結》報導，最近，三星電子陷入危機，摩根士丹利（Morgan Stanley）、麥格理（Macquarie）等全球投資銀行相繼發布負面報告，而隨著外資流出，三星電子近期股價較今年7月的高點已下跌約30%。

請繼續往下閱讀...

彭博資訊日前報導，三星將在東南亞、澳洲和紐西蘭推動數千名人力裁員，可能影響這些地區10%人力。

三星電子正執行半導體部門經理級員工的「自願退休」。另外也正在進行一些過渡安排，例如將半導體研究所的員工送到第一線業務辦公室，韓媒表示，這種重組是透過放走老員工、換代來進行組織改革的嘗試，但實際上，這只是一種降低勞動成本的嘗試。

韓媒批「工人根本沒有理由忍受痛苦」，三星電子全國工會發表聲明也稱，「我們譴責管理層將公司危機歸咎於員工的不負責任態度」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法