晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

三星麻煩一籮筐！韓媒怒了：不要轉嫁痛苦給工人

2024/10/10 07:16

三星電子第3季獲利低於預期。（法新社）三星電子第3季獲利低於預期。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子近期與英特爾一樣面臨諸多逆風，包括晶片製造良率問題和令人失望財報等，更是爆出進行裁員，韓媒建議三星不要將痛苦轉嫁給工人。

三星電子10月8日公佈令人失望的第三季財報，主要原因是全球記憶體半導體產業成長放緩。韓媒《工人團結》報導，最近，三星電子陷入危機，摩根士丹利（Morgan Stanley）、麥格理（Macquarie）等全球投資銀行相繼發布負面報告，而隨著外資流出，三星電子近期股價較今年7月的高點已下跌約30%。

彭博資訊日前報導，三星將在東南亞、澳洲和紐西蘭推動數千名人力裁員，可能影響這些地區10%人力。

三星電子正執行半導體部門經理級員工的「自願退休」。另外也正在進行一些過渡安排，例如將半導體研究所的員工送到第一線業務辦公室，韓媒表示，這種重組是透過放走老員工、換代來進行組織改革的嘗試，但實際上，這只是一種降低勞動成本的嘗試。

韓媒批「工人根本沒有理由忍受痛苦」，三星電子全國工會發表聲明也稱，「我們譴責管理層將公司危機歸咎於員工的不負責任態度」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財