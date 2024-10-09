台達電Q3營收創單季新高 前9月登巔峰

台達電受惠於AI伺服器電源需求強勁，9月營收達到370.94億元，創下歷史同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）受惠AI伺服器電源需求強勁，9月營收達到370.94億元，創下歷史同期新高，連續3個月站穩370億元大關，帶動整體第3季業績來到1122.03億元，寫下單季新猷，今年前9個月營業額累計為3069.45億元，也是歷史同期巔峰表現。

台達電9月營收370.94億元，相較於8月的歷史單月新高紀錄微幅下降1.8%，但比去年同期成長4.8%；第3季營收1122.03億元，與第2季相比成長8.5%，也較去年同期增加4.08%，；今年前9個月營收累計達到3069.45億元，維持歷史同期新高表現。

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台達電持續專注於旗下伺服器液冷散熱領域發展，受到市場看好其營運將逐年穩定成長，儘管集團電動車業務受到整體市況逆風影響，但長其仍被視為重要的成長的引擎，多家美系外資肯定其不斷優化產品組合、持續精進獲利能力，最新目標價上看500元。

台達電將於10月30日舉辦法人說明會，屆時將提供第4季與明年展望，雖然今年預期電動車業績僅有小幅成長，工業自動化業務也相對疲軟，但在AI伺服器產業強勁發展之下，台達下半年營收規模仍可望持續擴大，全年營收將再戰歷史新高，合併毛利率則維持3成以上水準。

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