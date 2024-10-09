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股東會通過「新新併」台新與新光金連袂發聲明：共創台灣金融新篇章

2024/10/09 15:19

針對新新併，新光金股東臨時會以出席率為81.56%，支持同意比率72.29%通過本案。（記者王孟倫攝）針對新新併，新光金股東臨時會以出席率為81.56%，支持同意比率72.29%通過本案。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新金控與新光金控今天（10月9日）上午分別召開股東臨時會，並成功通過合併案。兩家金控共同發出聯合聲明，合併案完成後，台新金將為存續公司，新光金為消滅公司，合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」，待取得公平會及金管會等相關主管機關核准後，雙方將訂定合併基準日，完成合併程序。

台新金股東臨時會的出席率為78.52%，其中，贊成同意「新新併」比率為92.76%、不同意為1.6%、棄權為5.61%。新光金股東臨時會出席率為81.56%，同意「新新併」比率為72.29%、不同意為22.08%、棄權為5.63%，兩邊都以高門檻通過本案。

台新金表示，合併後台新新光金控將成為臺灣第四大金控公司，總資產規模將達到8.3兆元，市值約4450億元，銀行、保險及證券三大業務引擎市占及規模將顯著提升，進而助力政府推動讓臺灣成為「亞洲金融科技中心」及「亞洲資產管理中心」。

台新金強調，通過合併，「台新新光金控」將能更有效率地拓展市場，提供海內外客戶更多元的產品選擇與服務體驗，為台灣金融業立足亞洲、奠定基石。

新光金表示，本合併案完成後，將是臺灣金融史上首樁合意的金控合併案，也為臺灣的金融發展開創新頁。且因本合併案是合意對等合併，採百分之百換股合併，使新光金控股東得繼續成為合併後新公司之股東，責任共擔、成效共享。

基於業務互補、市值相當、文化願景相似等有助營運發展之理念下對等合作，合併綜效顯著，可望為股東、客戶及員工創造三贏的成果，實現企業永續價值。

台新金與新光金共同指出，期待未來在結合雙方優勢的基礎上，構建一個互補共融、穩健成長的新金融控股公司。未來將致力於成為臺灣金融業的領導品牌，以強大的營運能力與多元化服務引領市場，為所有股東創造長期價值，攜手邁向國際，共同開創臺灣金融的嶄新篇章。

台新金股東臨時會出席率為78.52%，其中，贊成同意「新新併」比率高達92.76%。（記者王孟倫攝）台新金股東臨時會出席率為78.52%，其中，贊成同意「新新併」比率高達92.76%。（記者王孟倫攝）

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