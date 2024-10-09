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電信業者串連資料庫防詐 中華電信搶先完成

2024/10/09 15:54

中華電信已經完成「165防詐聯合風險資料庫」與「移民署資料庫」系統介接。（資料照）中華電信已經完成「165防詐聯合風險資料庫」與「移民署資料庫」系統介接。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕《詐欺犯罪危害防制條例》（打詐條例）今年7月31日通過，為加強打詐所需的資訊流通，電信業者持續進行資料庫介接。國家通訊傳播委員會（NCC）主任秘書黃文哲指出，中華電信已經完成「165防詐聯合風險資料庫」與「移民署資料庫」系統介接，遠傳、台哥大則預計在10月底完成相關工作。

為避免電信服務遭利用、成為從事詐欺犯罪或不法用途的工具，黃文哲說，打詐條例通過後，電信業者可透過資料庫核對、驗證，以確保用戶資料的正確性與真實性，其中包括「165防詐聯合風險資料庫」與「移民署資料庫」等2大資料庫。

若用戶門號因涉及詐騙行為，遭到電信業者停話、斷話，其他電信業者並不會知曉此一情況，犯罪者很可能轉而申請其他電信業者門號，並持續行騙。

因此NCC與司法警察機關合作，規劃建立業者間的聯防機制，透過「165防詐聯合風險資料庫」，業者可在必要時通過資料庫核對、確保用戶資料正確性與真實性。

此外，為避免境外高風險電信事業的特定國際漫遊服務，如黑莓卡等，遭利用於詐騙等不當用途，黃文哲說，電信事業在技術可行下，可通過「移民署資料庫」確認使用電信人的入境資料。

黃文哲說，中華電信已提早完成前述2個資料庫的介接，遠傳、台哥大則預計在10月底完成，且針對入境漫遊管制，中華電信將先以「小範圍概念驗證」進行測試，未來會視其執行效果、擴大到3家行動通信事業。

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