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vivo、OPPO搶聯發科天璣9400首發

2024/10/09 13:55

vivo台灣總經理陳怡婷。（記者王憶紅攝）vivo台灣總經理陳怡婷。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕vivo今日宣布，即將上市的X200系列旗艦手機再度攜手聯發科技，搭載全新天璣9400旗艦晶片，vivo台灣總經理陳怡婷表示，vivo X100系列全球首發搭載天璣9300，成功為X系列奠定專業攝影領導地位，今年vivo很榮幸再度與聯發科技攜手，搶先推出全球首款搭載天璣9400晶片的X200系列旗艦機種，此次合作將大幅提升消費者在AI技術、影像畫質、性能功效方面的體驗。

vivo X200系列將於10月14日於北京正式發表，台灣預計於2024年11月中下旬上市。另外，OPPO宣布首款採用天璣9400晶片的Find X8預定10月24日對外上市發售。

vivo指出，vivo X200將憑藉天璣9400革新的Agentic AI強大功能，在降低功耗的同時達到頂尖的影像處理能力，預計在AI技術、影像畫質、性能功效等多方面帶來嶄新的旗艦手機體驗。

vivo說，作為聯發科技的第四代旗艦平台，天璣9400採用第二代全大核設計，結合Arm v9.2 CPU 架構，以及最先進的GPU和NPU提供更顯著的能效表現，相較於前一代，天璣9400單核性能提升35%、多核性能提升28%；同時功耗降低達40%，展現了卓越的效能與能效比。天璣9400亦整合聯發科技天璣Agentic AI引擎，進一步強化 AI 應用層面，讓消費者盡情體驗更出色的手機AI應用。

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