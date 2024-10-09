開發金更名 10/11起股票交易要選「凱基金」

開發金控更名凱基金，股票自10/11起，正式以「凱基金」交易（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕開發金控更名為凱基金控，今（9）日是以「開發金」掛牌的最後一個交易日，自本周五（11）日起，投資人就需選擇「凱基金」下單，凱基金將以「ONE KGI 」策略，打造全方位金融服務。

凱基金控（原「中華開發金控」）今（9）日舉辦更名記者會，除了宣布10月9日起，股票名稱正式更名為凱基金控外，也宣告嶄新品牌承諾 「在乎你的在乎」。

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凱基金控董事長王銘陽表示，未來金控及4個子公司及金控都以「凱基」為名，且總經理楊文鈞推動ONE KGI，希望將來每個點，都可服務凱基客戶，開始從凱基銀行及證券，後續推至壽險、投信。

總經理楊文鈞解釋，自10月1日起，已經在全台5、6個區域試辦ONE KGI，客戶未來無論是需要壽險、銀行、投信的服務，只需在任一子公司有個專屬客戶關係經理（RM），就可提供全方位服務，預計ONE KGI明年一月起全台推出。

歡慶凱基金控更名的重大里程碑，集團旗下子公司推出多項活動。活動期間，至凱基投信申購全系列基金（ETF除外）申購手續費0元，凱基證券推出「買ETF選凱基」多重優惠及抽活動、 凱基銀行也祭出理財與投資雙重加碼優惠，及台外幣高利存款方案。

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