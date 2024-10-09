晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

緊抓商機！貿協攜23企業參加捷克布魯諾國際工業展

2024/10/09 07:17

2024MSV臺灣館開幕剪綵。（貿協提供）2024MSV臺灣館開幕剪綵。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕為協助我國企業拓展友好國捷克及中東歐市場商機，外貿協會於10月8日至11日帶領23家企業參加「2024年捷克布魯諾國際工業展（MSV International Engineering Fair）」。臺灣館於今（8日）舉辦開幕式，今年展覽展現我國工具機產業的實力，臺灣館成為本屆展覽的焦點之一，吸引國際參展商的目光。

今開幕由我國駐捷克代表處大使柯良叡主持，並邀請捷克貿工部歐盟與外貿總司長David Müller、南摩拉維亞州副省長Jan Zámečník、布魯諾市政府副市長Filip Chvátal、布魯諾地區商會副主席Tomáš Kubala及捷台商會會長Pavel Diviš等貴賓共同為臺灣館剪綵。

柯良叡表示，台捷雙邊近年在高科技、貿易、投資、大學等領域已密切展開合作，期盼透過持續交流，進一步強化貿易與半導體領域之合作與商機；貿工部歐盟與外貿總司長David Müller表示，渠為台捷次長級經技諮商會議主談人，負責推動雙邊經貿合作 ，樂見我率業者來捷參展並組建台灣館，此象徵台捷雙邊合作持續推進，盼台灣廠商可於此中東歐最大工業展獲取商機。

 

今年台灣館採開放式攤位設計，並融入智慧AI技術，展現我國工具機產業的實力，開幕式結束後，柯良叡偕貴賓前往各展位參觀，由華沙台貿中心主任吳春見陪同接待；臺灣館也吸引了當地眾多買主，尤以榮田精機的CNC立式車床及展嘉科技工業電腦詢問度最高。為提升臺灣館的曝光度，外貿協會也在展場外設置台灣精品廣告看板，廣獲業界好評及高度肯定。

 

此次展覽共有18家實體參展企業，其中3家為台灣精品企業，包括榮田精機、佳賀精機及銓寶，分別展示CNC立式車床、車削動力卡盤、旋轉油缸、夾具系列及鑽夾頭、工具、絲錐夾頭等高品質台灣產品。此外，臺灣館也展示了多項首次參展的產品，包括LED光源、電源控制器、鏡頭、影像偵測系統、自動虎鉗、齒輪傳動設計及自動駕駛汽車新產品開發等，品項多樣且品質精良，為客戶提供更多元化選擇。

 

參展企業瑩聯、豪力輝及磊鑫等業者表示，本展提供專業平台，期間已邀請捷克潛在買主至展館洽談下單細節。裕可業務部主管表示，疫情前公司機器零件外銷受挫，今年產業復甦趨勢明顯，期待透過本展深入經營捷克市場，擴大商機，並持續尋找合適代理商，提升市佔率；已連續2年參展的榮田精機表示，去年透過參加本展已與當地業者洽談合作，並已成功取得當地代理商，希望今年再度的參展有更多機會取得合作商機。

 

捷克布魯諾國際工業展今年邁入第65屆，是中東歐最具規模的綜合工業展，計有來自美、德、波蘭、斯洛伐克、日、韓、巴西及印度等59國超過742家企業參展。吳春見表示，今年聚焦工業4.0、數位工廠2.0及3D打印展示，主要集中在機械加工和成型，此展可增加我國產品在捷克及中東歐市場的能見度外，同時協助企業鏈結雙邊及多邊商機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財