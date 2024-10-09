緊抓商機！貿協攜23企業參加捷克布魯諾國際工業展

2024MSV臺灣館開幕剪綵。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕為協助我國企業拓展友好國捷克及中東歐市場商機，外貿協會於10月8日至11日帶領23家企業參加「2024年捷克布魯諾國際工業展（MSV International Engineering Fair）」。臺灣館於今（8日）舉辦開幕式，今年展覽展現我國工具機產業的實力，臺灣館成為本屆展覽的焦點之一，吸引國際參展商的目光。

今開幕由我國駐捷克代表處大使柯良叡主持，並邀請捷克貿工部歐盟與外貿總司長David Müller、南摩拉維亞州副省長Jan Zámečník、布魯諾市政府副市長Filip Chvátal、布魯諾地區商會副主席Tomáš Kubala及捷台商會會長Pavel Diviš等貴賓共同為臺灣館剪綵。

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柯良叡表示，台捷雙邊近年在高科技、貿易、投資、大學等領域已密切展開合作，期盼透過持續交流，進一步強化貿易與半導體領域之合作與商機；貿工部歐盟與外貿總司長David Müller表示，渠為台捷次長級經技諮商會議主談人，負責推動雙邊經貿合作 ，樂見我率業者來捷參展並組建台灣館，此象徵台捷雙邊合作持續推進，盼台灣廠商可於此中東歐最大工業展獲取商機。

今年台灣館採開放式攤位設計，並融入智慧AI技術，展現我國工具機產業的實力，開幕式結束後，柯良叡偕貴賓前往各展位參觀，由華沙台貿中心主任吳春見陪同接待；臺灣館也吸引了當地眾多買主，尤以榮田精機的CNC立式車床及展嘉科技工業電腦詢問度最高。為提升臺灣館的曝光度，外貿協會也在展場外設置台灣精品廣告看板，廣獲業界好評及高度肯定。

此次展覽共有18家實體參展企業，其中3家為台灣精品企業，包括榮田精機、佳賀精機及銓寶，分別展示CNC立式車床、車削動力卡盤、旋轉油缸、夾具系列及鑽夾頭、工具、絲錐夾頭等高品質台灣產品。此外，臺灣館也展示了多項首次參展的產品，包括LED光源、電源控制器、鏡頭、影像偵測系統、自動虎鉗、齒輪傳動設計及自動駕駛汽車新產品開發等，品項多樣且品質精良，為客戶提供更多元化選擇。

參展企業瑩聯、豪力輝及磊鑫等業者表示，本展提供專業平台，期間已邀請捷克潛在買主至展館洽談下單細節。裕可業務部主管表示，疫情前公司機器零件外銷受挫，今年產業復甦趨勢明顯，期待透過本展深入經營捷克市場，擴大商機，並持續尋找合適代理商，提升市佔率；已連續2年參展的榮田精機表示，去年透過參加本展已與當地業者洽談合作，並已成功取得當地代理商，希望今年再度的參展有更多機會取得合作商機。

捷克布魯諾國際工業展今年邁入第65屆，是中東歐最具規模的綜合工業展，計有來自美、德、波蘭、斯洛伐克、日、韓、巴西及印度等59國超過742家企業參展。吳春見表示，今年聚焦工業4.0、數位工廠2.0及3D打印展示，主要集中在機械加工和成型，此展可增加我國產品在捷克及中東歐市場的能見度外，同時協助企業鏈結雙邊及多邊商機。

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