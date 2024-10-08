林口社宅被挪用為酒店公寓、商辦？民眾黨團質疑圖利廠商

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林口社宅轉作酒店收高額租金？ 住都中心：不實指控

林口社宅轉作高級酒店 國家住都中心澄清：是誤導 並非事實

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民眾黨立院黨團揭露，林口社宅有上萬坪被挪用成為酒店公寓和商辦，不僅沒照顧到弱勢族群，更有圖利廠商嫌疑。（資料照）

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立院黨團今天揭露，前台北市長柯文哲於2017年興建的世大運選手村，在賽事結束後提供內政部轉作林口社宅，如今卻有上萬坪被挪用成為酒店公寓和商辦，不僅沒照顧到弱勢族群，更有圖利廠商嫌疑。

民眾黨立院黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍、立委黃珊珊、張啓楷今日召開，「人民想租社宅租不到，蓋好竟轉作高級酒店」記者會。黃珊珊指出，民眾黨主席柯文哲擔任台北市長時，於2017年興建世大運選手村，賽事結束後提供內政部作為林口社宅，一共34棟，當年釋出2500戶供民眾申請，如今卻有上萬坪被挪用成為高級酒店和商辦，不僅沒照顧到弱勢族群，更有圖利廠商之嫌。

黃珊珊抨擊，內政部竟與經濟部合謀，將林口社宅拿來改做高級酒店公寓，國庫還砸大錢補貼三房東，根本是圖利廠商。今年八月就有媒體報導，林口社宅疑似被轉租給商旅「佔位」，住都中心隨後發新聞稿澄清其中455戶是規劃為「青年創業基地」，否認將社宅轉做高檔酒店。

黃珊珊進一步說，據民眾黨團多次發函向內政部確認，住都中心承認確實仍有1343戶還在排隊等待，但林口社宅至少有三棟都被挪用為高級酒店公寓、商辦，兩房型一個月租金4萬3千元、三房型5萬7萬千元，甚至還請來網紅大肆宣傳，招攬「高級租客」，租金是一般社宅租金的3至5倍，罔顧居住正義。

黃國昌指控，內政部口口聲聲說居住正義，結果高價租進來、低價租出去、圖利廠商發大財，「這不是圖利，什麼才是圖利？」柯文哲作苦工蓋好選手村，交給住都中心作為社宅，但內政部自己當大房東，將社宅租給經濟部中小及新創企業署，經濟部再當二房東，把社宅轉租給業者，作為高級酒店。

黃國昌說明，住都中心將林口社宅A7以9851萬元租給經濟部，經濟部再以4759.8萬元轉租給邑瀚股份有限公司經營酒店公寓，經濟部賠了5091萬；另兩棟A6+B5，內政部則以2億51萬元租給經濟部，經濟部轉租給資聯公司作為辦公空間一年，等於賠掉1.8億。他質疑，經濟部花大錢向內政部承租，低價轉租業者，再花納稅錢補貼，這種商業模式真的讓人嘆為觀止。

黃國昌強調，當初柯文哲還發文表示很欣慰中央採納他的居住正義政見，柯文哲蓋好社宅，民進黨政府卻連割稻尾都不會，賴清德所允諾的居住正義，難道是將社宅轉租作為高級酒店嗎？

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