英業達9月營收創單月新高 AI造就史上最強第3季

英業達9月營收562.54億元，月增8.1%、年增18.4%，創下歷史單月新高紀錄。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）9月營收562.54億元，月增8.1%、年增18.4%，創下歷史單月新高紀錄；第3季營收1638.15億元，季增6.22%、年增20.61%，為史上最強第3季；今年前3季累計營收4484.8億元、年增15.98%，同寫歷史新猷。

英業達9月筆電出貨180萬台，月增5.88%、年對年持平，第3季筆電出貨520萬台，季增6.12%、年增6.12%，管理層觀察，今年客戶逐季提前拉貨，預期第4季略介於第2季（490萬台）與第1季（450萬台）的出貨表現，全年則呈現中個位數百分比的成長。

請繼續往下閱讀...

關於伺服器展望，由於傳統季節性因素，加上多家客戶提前鋪貨，以及輝達（NVIDIA）GB200明年首季量產，今年第3季業績已經登峰，第4季營收將略為季減個位數百分比，全年整體伺服器營業額將成長雙位數百分比。

談到ZT Systems受超微（AMD）標購，觀察英業達既有的產能規劃足以因應在手與潛在訂單，營運團隊將於該筆交易完成後評估收購ZT Systems 產能的可行性，現階段主要致力於深化與北美雲端服務供應商的合作關係，明年切入谷歌（Google）L10（組裝與測試）製程，明年下半出貨輝達B300伺服器。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法