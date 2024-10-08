一銀挺公辦都更 統籌主辦國城建設174.9億元聯貸

一銀統籌主辦國城建設174.9億元聯貸，由合庫銀董事長林衍茂（由左至右）、國城建設董事長蔡麗環、一銀董事長邱月琴、國城建設總裁洪平森及土銀董事長何英明代表簽約。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，與合作金庫銀行及土地銀行共同統籌主辦國城建設新臺幣174.9億元聯貸案，並於10月8日順利完成簽約。該資金將用於支應台南市政府於9月核定之「台南市東區平實段2、3、5、6地號等4筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」。

此都更案由國城建設擔任實施者，基地位於台南市東區文教區，面積約8683坪，將興建12棟大樓住宅，其中一棟回饋予台南市政府作為公宅，並將申請銀級綠建築標章，以提昇國有地的經濟效益與都市更新價值，加速達成土地資產活化與都市環境更新等目的，為大眾創造宜居、舒適、便利之生活空間。

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一銀指出，近年台積電等科技巨擘看好南部發展，促南台灣產業加速起飛，帶動當地整體建設及成長；國城建設深耕南部地區40 餘年，近年更大舉投入公辦都更案，從高雄市首例公辦都更案「鳳山都更好」、中彰雲嘉投首例公辦都更案「嘉義都更好」，到高雄最大規模的公辦都更案「特貿三5G-AIoT創新園區」、「高捷聯開案」，均可見國城建設的投入。

此次台南平實都更案位於核心地段，與未來都市發展息息相關，國城建設將與台南市政府攜手打造優質社區，共同促進當地成長與進步。

一銀積極拓展聯貸版圖，2024年首3季於聯貸市場排名前二大，具領導地位。近期聯貸案亦多納入ESG指標連結利率條款，同時在聯貸資金需求上，致力於協助企業投入包括離岸風電、光能等再生能源產業，以及推動都更危老與政府重大公共工程。

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