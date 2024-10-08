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技職文科生進台積電年薪200萬 語言與數據分析成關鍵能力

2024/10/08 14:51

戴毓珊從文科生跨足科技業，勉勵技職生不侷限自己。（技專校院招生專業化總辦公室提供）戴毓珊從文科生跨足科技業，勉勵技職生不侷限自己。（技專校院招生專業化總辦公室提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕任職半導體、AI大廠不是理工科專利！任職半導體龍頭台積電的戴毓珊，出身技職的她以外語專業成功踏入高科技業，憑藉流利的英文和數字分析能力，先後任職廣達等科技大廠，目前年薪已近200萬的水準。她認為技職學生能和頂大生平起平坐，關鍵在於要把握技職學習資源與產學合作機會，可以闖出自己的一片天。

戴毓珊從小就愛說話，她回憶，小學三年級時，在美語補習班受到外籍老師的高度肯定，讓她從此愛上英文，為了表現的更優秀，每天都勤練英文，「當時把英文教學錄音帶反覆聽了又聽」，也因此英文發音很純正。

高中升學時，戴毓珊因為確認學習興趣偏愛英文，決定讀桃園治平高中外語科，在學期間考取外語證照及電腦相關軟體乙級證照，循繁星計畫管道順利錄取雲科大應用外語系，並鎖定「出國讀書」為目標。

鎖定目標後，戴毓珊努力執行，不僅多益成績考到895分，還申請到多益獎助學金1000美金，大四時到赴丹麥理工大學交換生1年主修國際貿易系，除了增進英語能力，鍛鍊商管跨領域能力，拓展了國際視野，接觸到各國口音、多元文化，為日後在科技業職場加分。

以往畢業應外系友大多從事外語或行政工作，戴毓珊表示，畢業謀職時她選擇不同的路，很幸運第一份工作進入廣達電子，之後更被網羅到台積電負責歐美業務，迄今已8年。

從文科跨足到理工科技業，戴毓珊坦言，科技業的福利薪水確實很優渥，目前年薪已近200萬，但挑戰也很大，為了不落後他人，她把前輩傳授的工作經驗，一律做成標準作業流程，不斷反覆地記誦，至今仍大量學習外語能力和產業知識。

面對許多同事都是台清交成畢業，戴毓珊認為，技職學生一樣能和頂大生平起平坐。她把自己過去出國交換、辦系上活動讓她練就流利的英文和數字分析，轉化成求職優勢，勝任客戶產能規劃師的工作。

戴毓珊建議，應把握學校充沛的學習資源和產學合作的機會，進入大企業實習會見識到不同的世界，千萬不要侷限自己，「如果我可以，技職學弟妹一定也可以」。

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