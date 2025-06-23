報稅剩最後1週 全國逾70萬戶尚未申報

今年所得稅結算申報期限只剩一週，全國尚有約70萬戶尚未申報。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年所得稅結算申報期間展延至6月30日止，目前只剩下一週時間。根據統計，截至6月22日止，全國約612萬戶已完成申報，還有約73萬戶未申報，其中網路申報近538萬戶、約占8成8。財政部表示，目前距離報稅截止日只剩7天，請尚未完成申報的民眾把握最後的時間，各地區國稅局最後5天將加班收件。

財政部說明，為加強便民服務並疏散人潮，各地區國稅局在申報期最後5天上班日中午不休息（即6月24日至27日、6月30日），加班提供收件及所得、扣除額資料查詢服務，6月30日並延長收件時間至晚間7點；採用網路申報者，只要在6月30日晚上12點以前完成申報上傳即可。

請繼續往下閱讀...

今年手機及網路報稅新增點選下載「稅額估算表」，只要確認資料正確，返回報稅畫面，檢視基本資料及填寫繳（退）稅方式後申報上傳，就能快速完成申報，全程無需使用讀卡機，更不用到國稅局臨櫃申請查詢碼，免出門、免安裝APP，即可輕鬆完成申報。民眾採用手機完成申報，並於抽獎活動個資聲明勾選「同意」，就可參加「手機報稅趣 好禮歡樂送」抽獎活動，總獎金525萬元，名額高達1萬9586名，頭獎5萬元獎金。

南區國稅局提醒，有應檢附證明文件者，應於7月10日前送（寄）戶籍所在地國稅局或就近至任一國稅局所轄分局、稽徵所代收，或至財政部電子申報繳稅服務網的附件上傳系統上傳；採用手機或網路申報者，在結算申報期限（6月30日）內，可直接透過申報系統附件上傳功能上傳。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法