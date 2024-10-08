焦點股》創意：無畏9月營收下滑 股價開平急拉

創意總經理戴尚義。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕矽智財（IP）暨ASIC（特殊應用晶片）廠創意（3443）9月合併營收17.6億元，月減9.3%、年減24.1%，創近5個月新低，但創意近期接獲3奈米AI（人工智慧）訂單，預計今年投片，帶動創意股價今日盤中拉高，一度漲近5%。

截至11:15分左右，創意股價上漲4.05%，暫報1155元，成交量約1660張。

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創意第3季合併營收66.1億元，季減1.6%、年減2.9%，累積前9月合併營收190.2億元，年減4.5%，創意日前公布3奈米HBM3E控制器和實體層IP已獲領先業界的雲端服務供應商（CSP）及多家高效運算（HPC）解決方案供應商採用，預計今年投片，並將採用最新的9.2Gbps HBM3E記憶體技術。

此外，創意積極與美光科技等HBM記憶體供應商合作，致力於開發下一代HBM4 IP，以應對未來更多元化的應用需求。創意HBM3E IP方案在技術上領先市場，並已通過台積電（2330）先進製程技術的矽驗證，包括N7／N6、N5／N4P、N3E／N3P製程。

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