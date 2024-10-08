別只執著美公債！非投資級債違約率低、報酬率高。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美國宣布降息，大量資金湧入美國長天期公債，不過，投信業者建議，目前美國非投資級債違約率下滑至2％，平均報酬率上看7%以上，值得布局。

保德信投信表示，在經濟軟著陸、利率壓力降低的前提下，券商下調2024年美國非投資級企業違約率至2.0%，低於長期平均的3.4%，明年違約率預期也將低於平均值。

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PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，非投資級債的投資重點之一在於檢視違約率的高低，統計顯示，若在企業違約率低於平均時進場持有美國非投資級債，當年度的平均報酬率可達7.4%、正報酬機率高達7成5。

張世民認為，雖然短線仍需留意市場尚未反映美國總統大選和地緣政治風險帶來的短期影響，不過盤點非投資級債的基本面強勁、短時間到期債券規模低、整體財務體質提升、供給面出現短缺等，搭配政策利率走低，這些因素都將利於美國非投資級債信用利差有持續收窄的空間，值得投資人布局。

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