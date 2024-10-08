離岸發電朝深水區挺進 9風場已拿到入場券

目前已有9座風場拿到浮動式風場示範計劃競標的入場券。圖為風睿能源（SRE）旗下海盛風場（F4）引進浮動式光學雷達系統進行風能與海象觀測。（風睿能源提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕我國離岸風電固定式風場場址空間將在區塊開發階段趨於飽和，朝深水區發展浮動式風場是勢在必行。目前已有9座風場拿到競標的入場券。

目前通過環評的浮式風場包括風睿能源的海碩風電（Formosa 5）、貝富新能源的九降風風場、哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢汎、渢成、渢利3座風場，台亞風能的環亞風場、法國電力再生能源（EDF）的蔚藍海苗栗風場。

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近期則有荷商榕曜綠能（IX Renewables）、瑞典商Hexicon及日商GF Corporation合作的瑞立一期浮式離岸風場、福廷綠能源（Flotation Energy）的竹廷風場，也通過環評。

貝富新能源也在甫閉幕的國際智慧能源週上，與船舶中心及驗船中心簽署「台灣特定環境開發浮動式離岸風電系統之設計與分析」合作協議，同時與台灣大學海洋中心就「九降風離岸風電計畫第一期」的地形動力學研究簽署合作備忘錄。

台亞風能則在能源週現場展示法國浮動式技術龍頭BW Ideol的專利「阻尼池®」（Damping Pool®）的浮動式基礎。

台亞風能表示，作為本土開發商，台亞積極引進世界級團隊，搭起台灣與國際技術接軌的橋樑，而BW Ideol擁有實戰經驗，在法國及日本皆有全尺寸的示範案發電併網，其搭載BW Idoel專利「阻尼池®」（Damping Pool®）的浮動式基礎是目前最成熟及最適市場化的浮動式風電技術。

EDF則展示團隊研發應用在南法馬賽「大普羅旺斯（Provence Grand Large）離岸示範浮動風場」的整合模擬工具DIEGO。

EDF表示，該風場不僅是地中海地區首座浮式示範風場，也是全球第一座採用張力腿平台（Tension Leg Platform，TLP）的浮式風場，共配置三座8.4MW的大型浮式風機，總裝置容量為25MW。

EDF表示，DIEGO技術可模擬風機、浮台、海浪、海風及錨錠繫纜等情況，不僅能讓觀測員評估浮台的穩定性和耐用性，也可瞭解風機對海風和長浪的負載性，透過DIEGO可針對特定地區選定合適浮台。

經濟部持續精化離岸風電浮動式風場示範計畫，先從較小規模示範風場練兵，目標在2030年以後擴大浮式風電規模。躉購費率初步定調不會比固定式風場費率來得高，浮式風場示範計畫則無設置產業關聯性（國產化）門檻。

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