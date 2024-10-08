晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

離岸發電朝深水區挺進 9風場已拿到入場券

2024/10/08 07:54

目前已有9座風場拿到浮動式風場示範計劃競標的入場券。圖為風睿能源（SRE）旗下海盛風場（F4）引進浮動式光學雷達系統進行風能與海象觀測。（風睿能源提供）目前已有9座風場拿到浮動式風場示範計劃競標的入場券。圖為風睿能源（SRE）旗下海盛風場（F4）引進浮動式光學雷達系統進行風能與海象觀測。（風睿能源提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕我國離岸風電固定式風場場址空間將在區塊開發階段趨於飽和，朝深水區發展浮動式風場是勢在必行。目前已有9座風場拿到競標的入場券。

目前通過環評的浮式風場包括風睿能源的海碩風電（Formosa 5）、貝富新能源的九降風風場、哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢汎、渢成、渢利3座風場，台亞風能的環亞風場、法國電力再生能源（EDF）的蔚藍海苗栗風場。

近期則有荷商榕曜綠能（IX Renewables）、瑞典商Hexicon及日商GF Corporation合作的瑞立一期浮式離岸風場、福廷綠能源（Flotation Energy）的竹廷風場，也通過環評。

貝富新能源也在甫閉幕的國際智慧能源週上，與船舶中心及驗船中心簽署「台灣特定環境開發浮動式離岸風電系統之設計與分析」合作協議，同時與台灣大學海洋中心就「九降風離岸風電計畫第一期」的地形動力學研究簽署合作備忘錄。

台亞風能則在能源週現場展示法國浮動式技術龍頭BW Ideol的專利「阻尼池®」（Damping Pool®）的浮動式基礎。

台亞風能表示，作為本土開發商，台亞積極引進世界級團隊，搭起台灣與國際技術接軌的橋樑，而BW Ideol擁有實戰經驗，在法國及日本皆有全尺寸的示範案發電併網，其搭載BW Idoel專利「阻尼池®」（Damping Pool®）的浮動式基礎是目前最成熟及最適市場化的浮動式風電技術。

EDF則展示團隊研發應用在南法馬賽「大普羅旺斯（Provence Grand Large）離岸示範浮動風場」的整合模擬工具DIEGO。

EDF表示，該風場不僅是地中海地區首座浮式示範風場，也是全球第一座採用張力腿平台（Tension Leg Platform，TLP）的浮式風場，共配置三座8.4MW的大型浮式風機，總裝置容量為25MW。

EDF表示，DIEGO技術可模擬風機、浮台、海浪、海風及錨錠繫纜等情況，不僅能讓觀測員評估浮台的穩定性和耐用性，也可瞭解風機對海風和長浪的負載性，透過DIEGO可針對特定地區選定合適浮台。

經濟部持續精化離岸風電浮動式風場示範計畫，先從較小規模示範風場練兵，目標在2030年以後擴大浮式風電規模。躉購費率初步定調不會比固定式風場費率來得高，浮式風場示範計畫則無設置產業關聯性（國產化）門檻。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財