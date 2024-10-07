統一集團新世代複合商場落腳台南 ZEELAND-MARK 命名有故事

統一集團整合並創新生活服務產業，打造「ZEELAND-MARK」新世代複合商場，預計10月9日開幕。（統一企業提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕欣逢台南建城400年，統一（1216）集團整合並創新生活服務產業，打造「ZEELAND-MARK」新世代複合商場，預計10月9日正式開幕。「ZEELAND-MARK」選名自安平古名「Zeelandia」，象徵海陸交會，相遇美好。

7-ELEVEN、康是美、BEING spa、星巴克、21世紀、精品巧克力店「CupiCho」攜手相伴，一體建物架構千逾坪新世代複合商場。這座商場外觀設計融合古典與現代，建築以21種繽紛色彩呈現，增添童趣，期能豐潤在地生活體驗，憑添台南古都一頁風華。

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7-ELEVEN Fresh湖美門市沿承古典外觀，內部以優雅歐風設計，引進Fresh生鮮蔬果、肉品海鮮與各類進口食材、不可思議茶BAR、思樂冰、酷聖石霜淇淋與在地限定商品等多元結構。

康是美延續店外風格，以優雅淡紫的古典窗花弧線，融入天空穹幕與環店裝飾，呼應玻璃櫃台雕飾流線，超過40個國際專櫃及醫美保養品牌。

BEING spa旗艦館館內共設置8間芳療房，1間雙人房及6間單人房提供獨立的蒸氣淋浴與盥洗空間，另設置1間VVIP雙人房，設有雙人按摩浴缸及桑拿烤箱。

星巴克湖美門市整體用奢華大氣的美拉德色系，搭配線條簡約俐落的家具和豐富的大理石紋理，打造出古典與現代的華麗邂逅。

21Plus湖美門市以「活力、繽紛、美味」為訴求，將經典香草烤雞使用的21種香料元素融入門市設計，以清新明亮的色調打造舒適愉悅的用餐空間。

全台第2家的精品巧克力店「CupiCho」，以曜石黑、璀璨金為主色調，精選義大利、西班牙、丹麥、法國及日本等地精品巧克力。

歡慶「ZEELAND-MARK」開幕，10月9日至13日於商場內消費滿額滿688元，贈OPENPOINT 50點，滿額888元再贈抽獎券一張，即有機會抽中黃金及2萬點OPENPOINT等。

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