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中廠減產＋舊換新提振買氣 市調：10月電視面板有望轉持平

2024/10/07 15:56

中廠減產、舊換新提振買氣，市調機構TrendForce指出，10月電視面板有望轉持平 。（記者陳梅英攝）中廠減產、舊換新提振買氣，市調機構TrendForce指出，10月電視面板有望轉持平 。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce今日發布10月上旬面板報價預測，根據TrendForce調查，由於中國面板廠在十一長假執行減產操作奏效，加上中國推出家電以舊換新政策帶動，10月電視面板報價可望轉為持平，擺脫上一季度需求下滑、價格全跌窘境。

TrendForce研究副總范博毓指出，就目前觀察，小尺寸電視面板32吋與43吋跌勢已告尾聲；中尺寸面板50吋與55吋供給仍多，是先前跌價壓力較大的尺寸帶，預計10月份面板價格仍可能有下跌1美元的可能性；大尺寸面板65吋與75吋在面板廠持續嚴控10.5代線稼動率，維持供需穩定下，加上近期以舊換新政策提振買氣，預計10月份面板價格有望轉為持平態勢。

在顯示器面板上，由於需求持續減弱，范博毓說，預期顯示器面板價格仍將延續9月份的跌價趨勢，加上部分面板廠為了維持出貨穩定，在第三季末開始與品牌客戶談定不少專案，也增添第四季的價格下跌壓力。

就目前觀察，10月份Open Cell面板的價格跌幅將擴大至0.3美元，其中VA面板的價格跌幅可能會略大於IPS面板。至於面板模組價格的跌勢上，預計主流尺寸將下跌0.2~0.3美元，跌幅也較前一月擴大。

至於筆電面板因10月開始進入需求淡季，NB面板價格在買賣雙方的攻防預計出現微妙的變化。

范博毓說，部分品牌客戶開始要求面板價格下跌，以對應需求的減少以及庫存的升高，不過目前為止大部分的面板廠在態度上仍頗為堅決，不太願意在第四季初就示弱，因此預期10月份的NB面板價格仍有機會持平。惟隨著需求逐步轉淡的趨勢下，雙方的攻防角力可能會持續至下個月，面板廠的壓力仍可能持續升高。

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