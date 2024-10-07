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傳PChome儲值會員遭駭 數發部：業者已請用戶修改密碼

2024/10/07 15:08

民進黨立委李昆澤關切知名電商平台會員儲值金遭盜用的情事。（取自國會頻道）民進黨立委李昆澤關切知名電商平台會員儲值金遭盜用的情事。（取自國會頻道）

相關新聞請見︰

高儲值用戶遭駭？網家澄清：PChome資料並無外洩

〔記者徐子苓／台北報導〕電商業者網家（8044）平台PChome傳出資料庫外洩，導致會員的儲值金遭盜用，不過PChome對此澄清絕無資料庫外洩的情事。數發部今天表示，已掌握相關訊息，也和業者連絡，請會員重新登入。

立法院交通委員會今天邀請數發部備詢，民進黨立委李昆澤質詢表示，近日某知名網購平台遭質疑，疑似使用者資料庫被盜，導致帳號內儲值金遭花用殆盡，駭客用所謂的「撞庫攻擊」手法，目前總計有8人受害金額超過百萬元，數發部是否有掌握？

數發部長黃彥男表示，相關狀況都有掌握，民眾應該要啟用多因子驗證，除了密碼之外，還要啟動其他驗證方式，像是簡訊等，才能避免類似狀況發生。

數發部數位產業署副署長林俊秀指出，已經和這家公司聯絡，該公司有發現這個問題，已先請儲值會員登出、用OTP驗證重新登入，並修改密碼，現在應該沒問題。

所謂「撞庫攻擊」是指駭客先蒐集已被外洩的帳號、密碼，再拿外洩的資料，用自動化技術去各個網站逐一嘗試登入，而因為很多民眾都用一樣的帳密登入各網站，使得駭客成功撞擊出正確的帳號、密碼。

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