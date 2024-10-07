高儲值用戶遭駭？網家澄清：PChome資料並無外洩

網傳PChome遭網攻，網家澄清。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日，電商業者網家（8044）平台PChome遭控資料庫外洩、且是鎖定高儲值用戶，造成財損。網家今日回應，此為「不實謠言」，並澄清絕無資料庫外洩情事。

網家指出，PChome購物系統沒有儲存用戶密碼，研判應是不肖人士在其他網站盜取資料後，掌握到用戶的email及密碼資訊後，嘗試於PChome 登入，此情況屬於用戶在多個網站皆使用相同密碼，因此容易導致盜用的常見案例，並非PChome遭到資安攻擊。

請繼續往下閱讀...

數位發展部今也指出，此案駭客採撞庫攻擊，蒐集已被公開揭露的民眾個資嘗試登入，呼籲民眾密碼應採多種驗證方式，避免遭盜用。

網家強調，第一時間即全面清查，針對疑似受影響之帳號進行強制登出，並通知用戶修改密碼，也建議用戶盡可能在不同的網站間，使用不同的密碼。

網家也表示，為保障消費者權益，網家對於用戶個資與密碼保存有嚴格要求，也長期委託外部專業資安公司進行線上檢測與演練。經過多年不斷調整精進，近年來並未發生任何資料洩露、失竊或遺失客戶資料事件。

網家補充，未來仍將持續精進資安防護工作，並強化顧客提醒防範，以保障公司資安與維護顧客權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法