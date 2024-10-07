群光電子Q3業績創近8季新高 Q4可望續強

群光電子9月營收96.53億元，月減0.4%、年增5.6%。（群光電子提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠群光電子（2385）9月營收96.53億元，月減0.4%、年增5.6%；第3季營收為277.21億元，季增12%、年增7%；今年前9個月營收累計為752.41億元、年增2%；法人表示，群光第3季營收成長優於原先預期，達到8季新高，第4季營收可望續強，促進全年優於去年，再度站上千億大關。

觀察群光9月、8月業績皆站穩90億元關卡，管理層指出，旗下3大產品線當中，以影像產品營收最為強勁，年增雙位數百分比，主要受惠於新運動攝影機產品做出貢獻，帶動影像產品營收持續上升，而9月份的商用筆電機種也持續穩健出貨，帶動LED背光鍵盤出貨量走揚。

請繼續往下閱讀...

群光表示，3大產品線第3季業績皆為季對季、年對年成長，其中以影像產品季增2成以上最為強勁，電源產品僅略低於影像產品，鍵盤產品則小幅季增；與去年相較之下，同樣以影像產品的成長幅度最高，年增雙位數百分比，電源與鍵盤均年增中個位數百分比。

法人表示，今年以來，群光的影像產品組合已明顯優化，包括高附加價值的運動攝影機、商用監控攝影機、視訊會議系統產品，在此領域的營收比重已超過3成，進而帶動獲利增加，此外，群光位於中國蘇州廠區的土地同意官方徵收，稅後處分利益達5.6億元，貢獻單季每股盈餘（EPS）0.77元。

法人認為，在群光營收規模擴張，以及高單價鍵盤比重上升、電源產品獲利持續增長、影像產品組合順利改善之下，群光全年除了營收站上千億大關，獲利同樣有機會再度創下歷史新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法