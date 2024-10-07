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日本上班族平均餐費「不到100台幣」 甚至為省錢乾脆不吃

2024/10/07 15:22

日本上班族平均午餐費「不到台幣100元」。（示意圖，美聯社）日本上班族平均午餐費「不到台幣100元」。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕您的午餐費都花費多少錢呢？萬物飛漲的時代，常覺得荷包緊縮，有些人為了省錢，可能選擇午餐少吃一點，有些人甚至乾脆不吃。調查發現，日本的上班族平均午餐費「不到台幣100元」，不少人平時盡可能縮減午餐費，甚至直接略過午餐，就是怕讓荷包負擔過重。

根據日本媒體「CBCnews」報導，提供餐食支援等服務的當地企業Edenred Japan，針對日本上班族進行調查，發現每人今年工作日的平均午餐費為424日圓（約新台幣94元），比去年增加了24日圓（約新台幣5.33元），推測是因為物價上漲所影響。

這樣的餐費價格，反映出大多數人還是選擇自己帶便當。因為不管是超市或是便利商店，都會超出這個價格。調查指出，自備便當的人，平均餐費是320日圓（約新台幣71元），相對於超商超市便當的478日圓（約新台幣106元）、速食店的700日圓（約新台幣155元）和餐廳的929日圓（約新台幣206元）明顯較低。

26.7%日本上班族，曾乾脆選擇不吃午餐。（示意圖，彭博社）26.7%日本上班族，曾乾脆選擇不吃午餐。（示意圖，彭博社）

另外調查更發現，有26.7%的上班族，曾乾脆選擇不吃午餐，當中又有一半的人表示，每週會有2天不吃午餐。然而，上班族沒吃午餐，恐怕造成集中力下降、思考能力下滑、工作失誤增加等壞處，影響到工作狀況。

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