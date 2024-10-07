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研華9月營收雙衰退 第3季業績創今年新高

2024/10/07 14:26

工業電腦大廠公司研華（2395）9月營收49.51億元。（資料照）工業電腦大廠公司研華（2395）9月營收49.51億元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠公司研華（2395）9月營收49.51億元，月減0.3%、年減2.88%；第3季營收149.49億元，季增2.04%、年減0.46%，創今年單季新高；前9個月營收累計為434.73億元、年減12.05%；研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，公司目標加速推動智慧物聯網（AIoT）產業發展並取得市場先機。

觀察研華9月各地區營收表現，台灣市場年增44%、南韓市場年增15%、中國市場年增6%；北美市場衰退個位數百分比；日本及新興市場受到去年比較基期高的影響，年減雙位數百分比；歐洲年對年表現持平；以事業群而言，研華9月旗下工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group，IIoT）表現最突出，年對年增長29%；其餘事業群則表現衰退。

陳清熙指出，今年前9個月，台灣市場業績年增18%、韓國市場年增10% ，北美、歐洲及日本市場年減雙位數百分比，中國與新興市場年減個位數百分比，各事業群表現方面均較去年同期下滑，儘管如此，第3季整體接單與出貨情形符合預期，從接單出貨比值（BB值）來看，整體BB值逐步回升，3大營收區域的動能客戶均有轉強。

研華近期完成對AURES的第1階段股權收購，打造全新品牌「ADVANTECH-AURES」，結合雙方專業知識，全面升級產品服務與品牌軌道的營收能量，藉此增進亞太競爭力，同時擴大新加坡營運據點，深耕產業落地的策略目標，進而加速強化全球布局，拓展快速變化的市場。

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