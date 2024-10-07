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降價20％求售！香港最大開發商1天內狂銷逾200戶住宅

2024/10/07 14:23

香港最大房地產開發商「新鴻基地產」近日提供大幅折扣，1天內售出了200餘戶住宅。示意圖。（彭博資料照）香港最大房地產開發商「新鴻基地產」近日提供大幅折扣，1天內售出了200餘戶住宅。示意圖。（彭博資料照）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港最大房地產開發商「新鴻基地產」近日提供大幅折扣，試圖在房市低迷之際刺激銷售，果然在1天內售出了200餘戶住宅。

《彭博》7日引述開發商代表說法，稱位於香港前機場啟德區「天璽．天」建案的204戶可供購買房屋，已於5日全部售出。「天璽．天」第一期的折扣後平均售價，較附近新建案的價格便宜約20％。

儘管香港最近調降了抵押貸款利率，稍稍提振市場溫度，但房地產開發商仍面臨房屋供應過剩的挑戰。

「彭博行業研究」（Bloomberg Intelligence）稱，這迫使建築商降價以減少滯銷的房產。香港建案滯銷數量已達20年來的最高水準，將限制樓市的任何大幅反彈。

「天璽．天」是新鴻基於2018年、以252億港元（約新台幣1046.3億元）收購土地上開發的建案，這在當時是創紀錄的土地價格。

彭博行業研究表示，隨著建商調降首批房屋定價，可能出現虧損，因為平均銷售價比每平方英尺3萬2000港元（約新台幣13.2萬元）的預估盈虧平衡單價低了38％。新鴻基在該建案的二期還有584戶仍在建造當中。

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