經濟問題多還持續畫大餅 網轟習「國師」林毅夫須負責

中國經濟問題叢生，但號稱習近平「國師」的前世界銀行首席經濟學家林毅夫仍認為經濟發展得挺不錯。（歐新社資料照）（

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟低迷，北京當局一改過去打死不承認的態度，在9月26日中共中央政治局會議中，明確指出「當前經濟運作出現一些新的情況和問題」。但中國知名網路部落客「老魚時評」6日發文指出，中國許多搞經濟的專家學者從未指出經濟出問題，不指出問題也就算了，竟然還一直認為經濟發展得挺不錯，其中表現最突出的就是前世界銀行首席經濟學家林毅夫教授。

林毅夫身兼中國政協常委，號稱中國國家主席習近平的「國師」。「老魚時評」的文章說，早在2005年1月，林毅夫就說中國經濟能維持30年的高速成長；但從他說這話到現在，還不到20年，很明顯的，他是過於樂觀了。於是在2013年5月，林毅夫低調了點，認為中國經濟還能高速成長20年，但他的說法再度被打臉。

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事實上，林毅夫還有個著名的論調，就是中國5年後就能成為高收入國家。

根據《新京報》2015年9月14日報導，林毅夫表示，5年後中國可以成為高收入國家。估計林毅夫說這些話的時候也沒想到，5年的時間過得居然這麼快，一轉眼就到了。而在7年後的2022年3月3日，林毅夫在接受《中新社》等媒體專訪時又指出，中國最晚2025年成為高收入國家。

文章說，和中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮教授等人一樣，儘管做的所謂預測總是說錯，但林毅夫就是喜歡做預測，根本停不下來。

另外，在2021年5月，針對荷蘭晶片設備大廠艾司摩爾（ASML）不賣設備給中國，林毅夫還說過，「不賣中國曝光機，大概3年後中國就能掌握」。

2017年10月，林毅夫還說過，到2030年，中國將成為世界第一大經濟體。儘管2030年離現在還有5、6年，這個說法最後能不能實現還不知道，但就目前的局勢來看，林毅夫被再次打臉的可能性非常高。

文章說，最近這段時間，連沒學過任何經濟理論的人都看得出來中國經濟出了問題，但在林毅夫的嘴裡，一切都情勢大好。甚至在中共領導層都指出經濟有問題，要正視困難的時候，林毅夫還堅持認為：「我們發展經濟在新興產業方面，和已開發國家是站在同一條起跑線上，同時與其他國家相比，我國還有3大重要的優勢。」

如果是北京的出租司機，順嘴胡咧咧就算了，林毅夫獲得美國芝加哥大學經濟系博士學位，還曾在美國耶魯大學經濟發展中心進行博士後研究，現在是北京大學新結構經濟學研究院教授、院長，北京大學南南合作與發展學院院長，北京大學國家發展研究院名譽院長，以前也做過世界銀行的首席經濟學家。

身為有這麼大的學問、從事這麼重要工作的人，林毅夫是否應該在多年以前就預見到今天經濟會遇到困境的情況？甚至在經濟發展還比較好的時候，就應該早早提出合理化建議，以避免經濟遇到問題，出現困境？

而林毅夫多年以來的這些像「畫餅」一樣的言論，往小了說，是水準不高，看問題不到位；往大了說，那簡直就是給領導者灌迷魂湯，麻痺領導的思想。

文章總結指出，考慮到林毅夫特殊的出身，還有他年輕時在海峽對岸從事過的一些工作，「我們甚至不得不問一句：林毅夫教授，您到底想幹啥」？

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