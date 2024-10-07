中國A股熱潮新手急著開戶 對岸網友笑翻：歡迎新韭菜入場

中國A股暴漲讓新手急著在十一連假期間開戶，但對岸網友相當不看好。中國股市示意圖。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國A股在十一國慶長假前連日暴漲，讓不少沒玩過股票的民眾心癢難耐，於連假期間湧現大量的開戶申請，中國證券登記結算公司、券商已著手處理，但不少中國網友也等著看好戲，直呼「歡迎新韭菜入場」。

中國A股從本月1日休市至7日為止，將於明天（8日）恢復買賣，經濟學家任澤平指稱屆時「開盤即收盤」，亦即全部漲停板鎖死，不少券商為了服務趁著長假辦理業務的民眾，特別推出「開戶不打烊」活動，讓新戶能夠送出申請。

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不過，在連假期間開戶的民眾，於開市第一天還不能交易，必須等到9日才能買賣，這項「活水進場」的消息傳開後，引發中國網友紛紛討論，有人笑稱這是「減倉出逃的千載難逢機會」、「要被套牢了」、「他們快點進去，我們好趕緊出來」。

還有網友諷刺地說，他過去生活水準很一般，沒想到2019年進入股市後真的改變了命運，從「一般」變成到處欠債、入不敷出，似乎是暗指投入中國股市不會有好下場。

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