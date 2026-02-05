LTN經濟通》三星昔狂妄滅台計畫 幸張忠謀破解

南韓三星電子在多個領域上，是台灣公司的競爭對手。（法新社）

2008金融海嘯 三星擬滅台四部曲

〔財經頻道／綜合報導〕2013年，台灣某周刊曾以「滅台計劃（Kill Taiwan）」為題，大篇幅報導南韓三星電子（Samsung Electronics）在半導體、面板與智慧型手機等領域，對台灣科技產業發動全面性競爭行動。當時報導直指，三星在重挫台灣DRAM產業、面板雙虎，以及宏達電（HTC）之後，下一個目標便是台積電與鴻海。儘管三星隨即否認「Kill Taiwan」的說法，但相關論述仍在市場與產業圈引發高度關注。

回到當年背景，周刊引述一名台籍三星高階主管指出，三星早在2008年金融海嘯後，便開始布局一套被稱為「滅台四部曲」的策略，內容依序包括瓦解台日DRAM聯盟、擊垮台灣面板產業、重創HTC智慧手機業務，最後將矛頭對準台積電與鴻海，企圖在關鍵科技供應鏈上取得主導地位。

時任台積電董事長的張忠謀提出了「夜鷹計畫」，將人力分成三班制，進行每週7天、每天24小時的輪值研發。（法新社）

張忠謀曾說 三星是可畏的對手

在晶圓代工領域，三星對付台積電的方式之一，便是高薪挖角。報導指出，三星當年挖走包括梁孟松在內、約50名台積電中高階研發主管，並宣稱其先進製程良率已快速逼近台積電。這一度讓市場對台積電前景產生疑慮，時任台積電董事長張忠謀也多次在公開場合坦言，三星是「可畏的對手」。

不過，三星對「Kill Taiwan」的說法始終否認。當時三星電子發言人Jee Hae Ryoung在接受《美聯社》訪問時強調，三星內部並不存在任何名為「Kill Taiwan」的商業策略，相關說法純屬外界臆測。

即便如此，2014年台積電仍迎來嚴峻挑戰。張忠謀在法說會上罕見坦承，台積電在16奈米製程上被三星超前，導致股價一度重挫，市場甚至出現「台積電恐被追過」的悲觀論調。當時28奈米已成主流，10奈米製程則被視為決定未來產業版圖的關鍵戰場。

台積電吃下蘋果iPhone 7裡搭載的A10處理器全部訂單，重新奪回領先地位。（彭博）

台積電「夜鷹計畫」10奈米超車三星

面對逆風，張忠謀親自推動後來被視為關鍵轉捩點的「夜鷹計畫」。台積電集結超過400名研發菁英，組成俗稱「夜鷹部隊」的專案團隊，採取三班制、全年無休的高強度研發模式，並祭出「底薪加三成、分紅多五成」的優渥條件，全力衝刺10奈米製程。如同當年「十萬青年十萬軍」的動員規模，將人力與時間效益發揮到極致。

在夜鷹計畫加持下，台積電成功迎頭趕上，不僅10奈米製程進度領先英特爾約兩個季度，更從三星手中奪回高通等關鍵客戶。2016年，台積電更一舉拿下蘋果iPhone 7所搭載A10處理器的全部訂單，正式宣告重返晶圓代工領先地位。

10多年後，當初的攻防戰已有了截然不同的結局。研調機構集邦科技（TrendForce）去年底指出，2025年第三季台積電在全球晶圓代工市場的市占率已高達71%，穩居霸主地位；反觀三星雖排名第2，市占率卻僅剩6.8%，與台積電差距持續擴大。

到了2026年的現在，台積電的技術良率已是業界頂尖，美國投資銀行KeyBank推估，台積電2奈米製程良率約為80％。（資料照）

台積電2奈米製程 對手望塵莫及

進入2奈米世代，差距更為明顯。美國投資銀行KeyBank推估，台積電2奈米製程良率約達80%，屬於業界頂尖水準；三星2奈米良率則可能低於40%。至於英特爾18A製程（對標台積電2奈米），KeyBank估計良率約60%，並認為英特爾在先進製程上已取得顯著進展，中長期有機會超越三星，成為全球第二大晶圓代工廠。

不過，市場對三星良率的評估仍存在分歧。部分業內人士指出，三星2奈米良率已提升至50%至60%；但保守派分析師仍認為其量產穩定度不足。隨著三星成功爭取特斯拉下一代AI晶片（AI5、AI6）等訂單，外界也開始認為，三星晶圓代工業務在歷經低潮後，正逐步走向復甦。

從「滅台計劃」的爭議指控，到今日台積電一騎絕塵，這場長達十多年的半導體競賽，不僅改寫產業格局，也凸顯先進製程背後，組織動員、研發決策與長期投入，才是真正決定勝負的關鍵。

