中股ETF人來瘋 00887噴漲116％

台股史上最飆股！A股蠻牛人來瘋，00887噴漲116%（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在中國政府暴力救市下，國內連結A股相關ETF繼上週五飆漲，週一續飆，有4檔漲幅逾1成，其中又以上週五單日飆逾45%的永豐中國科技50（00887）最猛，週一股價開高飆高，最後1盤敲進1999張，股價一口氣急拉8.83元，終場大漲116.32%，創台股史上漲幅之最，收38.83元，成交量8.38萬張。

A股在中國十一長假前，展開暴力式反彈，受惠於A股飆漲激勵，國內連結A股指數的ETF淨值全面反彈，在造市商與投資人湧入下，上週五有20檔ETF漲幅逾1成，其中更有7檔漲幅飆破2成，而永豐中國科技50（00887）更是暴力式飆漲，終場大漲45.34%，居漲幅排行榜之首，收17.95元，股價溢價高達48.96%。

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由於A股因十一長假黃金週仍在休市中，週二才會恢復交易，不過，國內連結A股相關ETF週一續飆，終場有4漲幅逾1成，其中又以00887最犀利，今股價開盤直接突破18元，以18.11元開出，在買盤追價，股價開高走高，在投資人不斷追價下，股價一路狂飆，最後一盤更爆出1999張大單，股價急拉8.83元，終場大漲116.32%，創台股史上漲幅之最，收38.83元，成交量8.38萬張。

在短短2天內，00887股價從12.35元，飆至今38.83元，漲幅高達2.14倍。

除了00887領頭狂飆，漲幅逾1成尚有富邦深100（00639）漲12.57%，股價來到17.1元，成交量3.53萬張、富邦中証500（00783）股價報25.2元，漲11.26%，成交量1565張、台新MSCI中國（00703）股價報22.01元，漲10.16%，成交量1693張。

至於漲幅在5%以上亦有5檔，分別是中信中國50正2（00753L）股價收14.12元,漲8.95%，成交量20.31萬張、群益深証中小（00643）股價收16.43元，漲8.74%，成交量9562張、元大寶滬深（0061）股價收26.48元，漲7.95%，成交量1.03萬張、中信中國高股息（00882）股價收15.07元，漲5.38%，成交量26.64萬張、復華滬深（006207）股價收30.46元，漲5.03%，成交量2588張。

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