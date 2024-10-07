黃仁勳身家已超越英特爾總市值 ! 市場點名的收購謠言新人選

目前黃仁勳個人資產已經超過了英特爾整體市值。（美聯）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳目前淨資產達1092億美元（約新台幣3.51兆元），已超越英特爾（Intel）總市值965.95億美元（約新台幣3.1兆元）。外媒指出，由於英特爾其他收購要約的虛假謠言就一直在流傳，甚至一個比一個瘋狂，被點名者包括蘋果、微軟，甚至連黃仁勳也被網友們點名了。

美媒《Tom's Hardware》指出，這項訊息在各大社群媒體熱烈分享，儘管黃仁勳收購英特爾是一個「極不可能的舉動」，因為要收購陷入困境的英特爾，得面臨多重巨大的監管和信任障礙。

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然而，倘若黃仁勳真的對收購英特爾表現出興趣，就像他對Arm所做的那樣，這將可能成為一個大新聞。

據報導，英特爾在8月初坦承陷入50年來最嚴重的財務困境、將分拆晶圓代工事業轉型求生，導致股價出現大跌，其市值幾乎在一夜之間就蒸發了390億美元（約新台幣1.25兆元），甚至當時市場還傳言，英特爾恐被踢出道瓊工業指數。

目前黃仁勳直接持有超過7500萬股輝達股票，並透過各種信託、合夥關係間接持有7.86億股。即便他今（2024）年出售600萬股自家股票、兌現超過7億美元（約新台幣225億元），但與輝達股票總市值3.06兆美元（約新台幣98.5兆元）相比，只是九牛一毛。

根據富比世（Forbes）統計的億萬富翁即時排行榜，目前黃仁勳的資產淨值排名全球第11，距離進入前十大，只差不到200億美元（約新台幣6439億元）。

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