台股收盤》台積電飆28元重返千金股 指數收漲399點站上22700點

台積電飆28元重返千金股，指數收漲399點站上22700點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數上週五全面走揚，台股今在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）3王開盤上攻，指數開盤漲176.53點，以22479.24點開出，在電子股喊衝，金融也上漲助攻下，指數開高走高，在台積電一度觸及1010元，指數觸及22719點，不過，在塑膠、水泥、貿易百貨、航運等類股拖累下，終場指數漲399.85點，收22702.56點，成交量3769億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電漲28元，收1005元，成交額394.36億元，排名第1；鴻海漲3.5元，收197.5元，成交額163.7億元，排名第2；聯發科漲20元，收1250元，成交額112.09億元，排名第3；聯亞跌6元，收340元，成交額61.28億元，排名第4；上詮以漲停213.5元作收，成交額61.08億元，排名第5。

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世芯-KY跌20元，收1865元，成交額59.61億元，排名第6；台達電漲6.5元，收372.5元，成交額56.78億元，排名第7；一詮漲7元，收111元，成交額52.38億元，排名第8；辛耘以漲停491.5元作收，成交額51.37億元，排名第9；萬海跌3.6元，收85.7元，成交額51.2億元，排名第10。

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