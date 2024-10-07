分析師大讚美國經濟表現非凡 只有1隱患

分析師認為，美國經濟表現不俗，最大隱患是政府債台高築。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕正當外界擔憂美國經濟恐步入衰退之際，彭博前專欄作家史密斯（Noah Smith）在其個人部落格Noahpinion強調，大家應該停下腳步欣賞一下美國經濟的非凡表現，包括高就業率、通膨降溫、薪資成長及生產力上升等，唯一的隱患是政府債台高築。

史密斯指出，截至 2024 年 10 月，美國「經濟良好」不再是一個大膽的論述。每個人希望從宏觀經濟中獲得的4樣東西，現在都已經具足，美國經濟呈現高就業率、低而穩定的通膨率、薪資成長、生產力提升。

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他指出，25-54 歲族群的就業率維持在80.9%，高於疫情大流行之前，也是美國歷史上第二高的就業率（最高的是2000年的81.9%）；通膨也在降溫，無論是PCE（個人消費支出物價指數）或CPI（消費者物價指數）都回落到目標範圍。疫情後的通膨已經被克服，即使通膨可能會捲土重來，我們必須保持警覺，但現在問題已經解決了。

另外，薪資和生產力雙雙上漲，目前通膨率約為 2%，而薪資成長約為 4.5%，因此實際薪資正在上漲。對於處於底層的勞動者來說，收穫更大，工資不平等正在縮小。根據通貨膨脹調整後的家庭淨資產，達到或高於疫情大流行前的成長趨勢。

他強調，看到美國的盟友經濟成長緩慢並遭受通貨膨脹之苦，「我並不高興」。但值得注意的是，美國比其他國家實現更快的成長和更低的通膨。綜上所述，美國的經濟表現好得令人驚訝，比任何富裕國家都好。

不過，他提醒美國政府債務是最令人擔心的事，即使在疫情紓困措施結束後，美國政府仍然存在巨額赤字，2024 年赤字預計將達到 1.9 兆美元，約佔 GDP 的 6.5%，甚至比 2023 年還要高。

他認為，赤字可能會促進成長，但不應該在經濟景氣時期這樣做，這是不可持續的，最終將會有清算。

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