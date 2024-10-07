晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

分析師大讚美國經濟表現非凡 只有1隱患

2024/10/07 06:33

分析師認為，美國經濟表現不俗，最大隱患是政府債台高築。（法新社）分析師認為，美國經濟表現不俗，最大隱患是政府債台高築。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕正當外界擔憂美國經濟恐步入衰退之際，彭博前專欄作家史密斯（Noah Smith）在其個人部落格Noahpinion強調，大家應該停下腳步欣賞一下美國經濟的非凡表現，包括高就業率、通膨降溫、薪資成長及生產力上升等，唯一的隱患是政府債台高築。

史密斯指出，截至 2024 年 10 月，美國「經濟良好」不再是一個大膽的論述。每個人希望從宏觀經濟中獲得的4樣東西，現在都已經具足，美國經濟呈現高就業率、低而穩定的通膨率、薪資成長、生產力提升。

他指出，25-54 歲族群的就業率維持在80.9%，高於疫情大流行之前，也是美國歷史上第二高的就業率（最高的是2000年的81.9%）；通膨也在降溫，無論是PCE（個人消費支出物價指數）或CPI（消費者物價指數）都回落到目標範圍。疫情後的通膨已經被克服，即使通膨可能會捲土重來，我們必須保持警覺，但現在問題已經解決了。

另外，薪資和生產力雙雙上漲，目前通膨率約為 2%，而薪資成長約為 4.5%，因此實際薪資正在上漲。對於處於底層的勞動者來說，收穫更大，工資不平等正在縮小。根據通貨膨脹調整後的家庭淨資產，達到或高於疫情大流行前的成長趨勢。

他強調，看到美國的盟友經濟成長緩慢並遭受通貨膨脹之苦，「我並不高興」。但值得注意的是，美國比其他國家實現更快的成長和更低的通膨。綜上所述，美國的經濟表現好得令人驚訝，比任何富裕國家都好。

不過，他提醒美國政府債務是最令人擔心的事，即使在疫情紓困措施結束後，美國政府仍然存在巨額赤字，2024 年赤字預計將達到 1.9 兆美元，約佔 GDP 的 6.5%，甚至比 2023 年還要高。

他認為，赤字可能會促進成長，但不應該在經濟景氣時期這樣做，這是不可持續的，最終將會有清算。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財