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入境攜帶免稅酒上限放寬？財部：須審慎評估

2024/10/06 17:12

立委建議放寬入境攜帶免稅酒門檻，財政部表示，須審慎評估。（記者鄭琪芳攝）立委建議放寬入境攜帶免稅酒門檻，財政部表示，須審慎評估。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕現行入境旅客攜帶免稅酒上限為1公升，立委希望財政部放寬門檻。對此，財政部官員表示，若調高免稅酒上限至2公升，稅收損失有限，但須考量對進口業者及製酒業者的影響，且一旦放寬的話，可能「量會很大」，須審慎評估。

入境旅客攜帶免稅酒上限已20年未調整，現行入境攜帶免稅酒上限為1公升，與美國、香港 、澳門 、泰國、馬來西亞、印尼等國相當；但低於中國的1.5公升、韓國及新加坡為2公升、日本限3瓶（每瓶760毫升以下）、澳洲2.25公升等。

財政部指出，若調高入境旅客攜帶免稅酒門檻，初估1年稅收損失僅約200多萬元，但目前入境旅客逾千萬人次，一旦放寬免稅酒上限，可能「量會很大」，還要考量對進口業者及國內製酒業者的影響，財政部國庫署已發函洽詢業者意見。

據了解，國內業者「正反意見都有」，官員表示，旅客攜帶免稅酒入境，不一定都是在國外買的，也可能是在我國機場免稅店買的，也有業者認為影響不大，所以業者有贊成也有反對，國庫署已彙整業者意見送交關務署，入境攜帶免稅酒上限是否放寬，仍須審慎評估。

《酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，有害（礙）健康》

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