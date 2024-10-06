晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

寶晶能源啟動 IPO明年4月送件 力拚年底前掛牌

2024/10/06 09:31

寶晶能源啟動 IPO明年4月送件，力拚年底前掛牌。（記者張慧雯攝）寶晶能源啟動 IPO明年4月送件，力拚年底前掛牌。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能概念股火熱，寶晶能源（6987）8月26日起登錄興櫃，董事長蔡佳晋表示，預計明年4月將送件申請上市櫃，拚明年底前掛牌；他也坦承，因國內太陽能電站申請核准速度緩慢，已轉向澳洲市場發展，不僅成立分公司，且同步進軍太陽能、氫能，更跨入半導體材料領域，尋求多元化發展。

寶晶能源2018年成立，實收資本額約37.4億元，成立初期專注於太陽能案場的開發、投資、興建、維運並長期持有，去年營收7.6億元、年成長214%，今年上半年營收4.7億元、年成長達24%，稅後淨利已超過去年全年表現。

蔡佳晋規劃，明年首季財報出爐後就申請上市櫃，力拚年底前掛牌，他也表示，預計今年底前會設立澳洲分公司，除在澳洲進軍太陽能、氫能市場外，更看準澳洲原物料豐富，準備跨入半導體材料領域。

蔡佳晋分析，目前目前手中太陽能建置量超過120MW，未來還有700MW開發量，不過他也開玩笑表示，國內太陽能廠申請核准的速度太慢，今年太陽能業者都很慘；不過，好消息是今年林邊與枋寮兩個儲能案場預計年底前可以併聯，總容量約75MW，且兩個案場一個已取得電業執照，另一個預計年底可拿到，明年就能直接賣綠電給企業，綠電價格會更好、毛利率可進一步提升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財