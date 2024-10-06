寶晶能源啟動 IPO明年4月送件，力拚年底前掛牌。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能概念股火熱，寶晶能源（6987）8月26日起登錄興櫃，董事長蔡佳晋表示，預計明年4月將送件申請上市櫃，拚明年底前掛牌；他也坦承，因國內太陽能電站申請核准速度緩慢，已轉向澳洲市場發展，不僅成立分公司，且同步進軍太陽能、氫能，更跨入半導體材料領域，尋求多元化發展。

寶晶能源2018年成立，實收資本額約37.4億元，成立初期專注於太陽能案場的開發、投資、興建、維運並長期持有，去年營收7.6億元、年成長214%，今年上半年營收4.7億元、年成長達24%，稅後淨利已超過去年全年表現。

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蔡佳晋規劃，明年首季財報出爐後就申請上市櫃，力拚年底前掛牌，他也表示，預計今年底前會設立澳洲分公司，除在澳洲進軍太陽能、氫能市場外，更看準澳洲原物料豐富，準備跨入半導體材料領域。

蔡佳晋分析，目前目前手中太陽能建置量超過120MW，未來還有700MW開發量，不過他也開玩笑表示，國內太陽能廠申請核准的速度太慢，今年太陽能業者都很慘；不過，好消息是今年林邊與枋寮兩個儲能案場預計年底前可以併聯，總容量約75MW，且兩個案場一個已取得電業執照，另一個預計年底可拿到，明年就能直接賣綠電給企業，綠電價格會更好、毛利率可進一步提升。

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