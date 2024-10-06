中東危機升溫、國際油價暴漲，法人看油價易漲難跌。（擷取自能源署）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到中東危機升溫影響，國際油價單狂飆逾9%，杜拜與布蘭特原油現貨價格每桶已接近80美元，法人分析，雖然市場供需持平，不過，國際油價受地緣政治風險影響甚鉅，由於伊朗為世界十大產油國之一，出口若受限將進一步推升油價，綜合來看目前國際油價易漲難跌。

法人表示，美國能源情報署（EIA）公布上週美國原油庫存，截至2024年9月27日止，較前週增加388.9萬桶，美國石油協會（API）公布美國原油庫存減少146萬桶，分析師預期供應量持平。

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法人指出，目前重點在於伊朗發動大規模導彈空襲以色列，造成油價走勢急速拉升，市場擔憂地緣衝突持續升溫，將造成伊朗原油出口限制，以目前伊朗是世界十大石油生產國之一，以8月日產量約328萬桶來看，若出口真的受到限制，恐進一步推高油價。

且在伊朗發動攻擊後，以色列已透露將在未來幾天對伊朗發動大規模報復行動，目標可能是伊朗境內的石油生產設施和其他戰略地點，市場正關注以色列的反應是否會擴大衝突。

此外，OPEC+在週三舉行的會議表示，將如計畫在12月開始逐步縮小減產規模，目前預計每日將增產18萬桶，消息一出也縮小油價的上行走勢，法人也說，投資人除須注意中東危機外，OPEC+預計12月1日開會，審議明年的政策，也將左右國際油價未來發展。

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