新光鋼董座粟明德 樂觀看Q4旺季鋼價有撐

新光鋼董事長粟明德。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中國央行宣布降息降準，出手救經濟。新光鋼董事長粟明德表示，這對台灣第4季鋼市有一定正面挹注，他說，中國降準後，馬上迎接十一長假，鋼價已有向上提振，加上第4季為傳統旺季，估計到明年農曆年前都會有支撐。

粟明德分析，中國鋼廠確實虧錢，但刺激政策出爐後，到明年第一季農曆年前都會穩住，但農曆年後能否維持就要視實際需求，還要持續觀察。

請繼續往下閱讀...

他指出，受惠於前瞻計畫、雙子星大樓等，鋼構工程類表現都還不錯，但機械、金屬加工產業表現稍弱。針對日前央行打房政策，粟明德指出，影響有限，主要是房市過熱會有缺工、缺料，甚至拉抬成本，適當放緩有助市場健全發展。

新光鋼參加「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」，展示太陽能光電支撐架結構材料-高耐蝕鋼材產品，目前新光鋼在光電案場累積的實績已超過1GW。

新光鋼和向陽光電長期合作，雙方開發的義竹漁電共生達312MW，預計明年中併網量可達到300MW，未來一年電費收入逾20億元。

向陽光電董事長陳貴光表示，義竹漁電共生發電效率優於預期，且因選用新光鋼高強度、耐腐蝕的支架，十多年來歷經颱風考驗，一片光電都未損壞，沒有出險紀錄。

他也提到，民間大廠因ESG趨勢，綠電需求殷切，已賣電給國內上市櫃的伺服器大廠，賣民間企業的價格比躉售台電還高，雙方已簽約10MW，合約長達二十年，買家還有意擴大採購量，且介紹供應鏈相關客戶，未來會賣更多光電給民間企業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法