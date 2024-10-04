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不畏國產化紛擾 世紀風電斥資38億打造「擎天塔」

2024/10/04 22:42

哥本哈根基礎建設基金（CIP）與世紀風電聯合舉辦記者會。前經濟部長王美花（右4）意外現身。（記者林菁樺攝）哥本哈根基礎建設基金（CIP）與世紀風電聯合舉辦記者會。前經濟部長王美花（右4）意外現身。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕哥本哈根基礎建設基金（CIP）與世紀風電（2072），今天在能源周公開斥資38億元打造的「世紀擎天塔」，同時CIP也宣布3-1期的渢妙風場已於8月展開融資，已有25家本土、外商銀行對千億元的聯貸案表達意願，預計12月融資到位。

3-1期渢妙風場執行長Joris Hol指出，採購、售電、融資環環相扣，須完成全數採購，才能精準掌控成本，目前渢妙風場已售出近8成電力。

對於3-2期風場預計在11月11日簽署行政契約，CIP 區域總裁許乃文表態，「一定要做」，但希望年底3-1期的融資到位後，再繳交履約保證金，這部分還要溝通。她也補充，渢妙是CIP在全球曝險最高的風場，已高達120億元，不可能一直單壓一個國家。

世紀風電今天也在活動中公開為3-1期渢妙風場所打造的「世紀擎天塔」，斥資超過新台幣38億元。世紀副總賴宣邠表示，因應離岸風機、水下基礎大型化發展，擎天塔主要由3座超高塔連結組成，且有2個大組立工作站，雙塔的高度118公尺到138公尺，第一個工作站本月就能建置完成、第二個工作站明年6月。

產能部分，因9.5天可完成一套水下基礎大組，兩個工作站月產能達6套，全年產能預估達60到70套。

針對離岸風電國產化鬆綁議題，世紀集團董事長賴文祥說，「歷經923之亂」，3-1不變、3-2可個案調整，但CIP仍堅守承諾，照樣發出開工通知，也能看見CIP對風場如期併網決心。

賴宣邠也補充，世紀風電除了獲得3-1期渢妙風場訂單，也與兩家開發商持續洽談中；至於海外布局部分，除了印尼設廠，預計2026年下半年投產，目前世紀集團也在評估菲律賓、越南等地投資。

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