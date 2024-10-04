Google不滿紐西蘭擬立法干涉新聞分潤 揚言封鎖連結

Google表示，紐西蘭若推行新法強制Google為轉載新聞支付合理費用，他們將停止在搜尋顯示紐西蘭新聞媒體的文章，並中止與當地新聞機構的協議。（法新社）

〔中央社〕美國科技業巨擘Google（谷歌）今天表示，紐西蘭若推行新法強制Google為轉載新聞支付合理費用，他們將停止在搜尋顯示紐西蘭新聞媒體的文章，並中止與當地新聞機構的協議。

路透社報導，紐西蘭政府7月證實將續推由前工黨（Labour Party）政府提出的「數位新聞公平議價法案」（Fair Digital News Bargaining Bill），旨在保障數位平台運營商與新聞媒體實體間有合理分潤機制。

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這項法案仍在審議中，並很可能會比照澳洲同類法案再做修改。

Google紐西蘭區總經理芮恩茲福（Caroline Rainsford）在部落格文章中表示，如果法案按現有條文通過並成為法律，Google將不得不對其產品和投資進行重大調整。

她說：「我們將被迫在紐西蘭的Google搜尋、Google新聞和Google探索等頁面停止顯示新聞連結，並中止我們與紐西蘭新聞出版商目前的商業協議及對其生態圈的支持。」

紐西蘭媒體與通訊事務部長高史密斯（Paul Goldsmith）則表示，他正在審慎評估相關單位的意見。他在聲明中說：「我們仍處於諮商階段，將適時發布公告。我的團隊和我已多次與Google碰面討論他們的顧慮，並將持續對話。」

儘管紐西蘭聯合政府中的較小盟黨行動黨（ACT）持反對立場，但這份法案一旦確定版本，很可能在跨黨派支持下通過。

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