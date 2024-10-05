美東罷工收尾挑戰 積壓大量貨物紓解恐須2至3周

美國東岸碼頭工人罷工落幕後，清理積壓貨櫃貨物預估需2到3周時間才能恢復正常的貨物流通。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國東岸碼頭工人罷工4日落幕後，美東時間週四晚些時候開始重新開放，但清理積壓貨櫃貨物需要時間，預估需要2到3周時間才能恢復正常的貨物流通。

美國東海岸和墨西哥灣沿岸港口碼頭工人和港口營運商達成工資協議，解決該行業近半個世紀以來最大的停工。由於罷工結束的時間早於市場投資者的預期，週五亞洲各地的航運股都走弱，因為他們預計運費不再飆升。

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路透報導，至少有54艘貨櫃船在港口外排隊，因為罷工導致卸貨受阻，影響貨物包括從香蕉到汽車零件等各種物品短缺。Everstream Analytics計算等候入港排隊數，預估將有更多船隻抵達。

定價平台Xeneta表示，可能需要2到3周的時間才能恢復正常的貨物流通。Xeneta首席分析師Peter Sand告訴路透：船舶不斷停靠，因此這不僅僅是處理已經排隊的船舶的問題，而是在供應鏈重新運行前，必須加倍努力緩解擁堵。

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