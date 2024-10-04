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央行拋匯阻貶 9月外匯存底意外降至5779.29億美元

2024/10/04 17:58

央行外匯局局長蔡烱民表示，台幣今日重貶主要反映國際匯市走勢。（央行提供）央行外匯局局長蔡烱民表示，台幣今日重貶主要反映國際匯市走勢。（央行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布9月外匯存底意外降至5779.29億美元，央行外匯局局長蔡烱民指出，雖然美元下滑、匯率因素有利，外匯存底投資運用收益也有加分，但是外資9月淨匯出60億美元，有幾個交易日台幣波動幅度大，央行進場拋匯導致9月外匯存底減少11.29億美元。

同時，因印度外匯存底連兩月上升，台灣在全球主要國家外匯存底也被印度超車，從第四掉到第五。

蔡烱民表示，影響外匯存底變動因素有三。其中，外匯存底孳息是正面貢獻外，9月美元下跌，非美貨幣中除加幣之外，歐元升值0.77%、英鎊升1.69%、澳幣升1.84%、日圓升值1.64%、人民幣升1.33%，外匯存底持有外幣資產轉換成美元增加也是加分。

不過9月外資在集中市場賣超950億元台幣，加上股利、盈餘匯出共約60億美元，有幾個交易日，台幣波動較大，央行進場拋匯阻貶，因為調節金額大於外匯存底孳息以及匯率變動，因此，9月外匯存底終止新高之旅，月減11.29億美元。

至於台幣在連放兩天颱風假後，今日台幣盤中一度重貶逾2角，蔡烱民說，主要是反應國際匯市變化，因為過去「三天只做一天交易」，這兩天美元走強，美債殖利率升至3.8%，市場應該是對主要國家貨幣政策調整做修正，尤其是原本大家認為聯準會今年降息幅度會大於4碼，但是聯準會主席鮑爾強調，不會加速降息，假如美國經濟沒有太大變化，從利率點陣圖來看，美國到年底應該只會再降息2碼，大概11月、12月各降息1碼。

另外，根據央行統計，以目前最新數據來看，全球前三大外匯存底國家分別是中國有3兆2882億美元、日本1兆826億美元、瑞士8167億美元，台灣原本排名第四，8月被印度超車後，9月續維持在全球第五。印度9月外匯存底增67億美元至6057億美元。

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