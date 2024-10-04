數發部App可查詢通報詐騙 上架Google Play、Apple App Store開放公測

數發部「網路詐騙通報查詢網」App，開放民眾下載測試。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕打詐是賴政府首要任務，數位發展部今天宣布，「網路詐騙通報查詢網」App開放民眾下載測試，已在Google Play、Apple App Store雙平台上架，Android、iOS用戶都可下載。App整合Google、Facebook、LINE、Instagram等4大平台的詐騙訊息，讓民眾可以查詢或通報，希望在詐騙發生前，先做預防性下架處理。

如何使用詐騙通報查詢網？數發部指出，用戶如果在網路上看到一個疑似詐騙的訊息，可以將該訊息的網址貼到這個App中，查詢是否已有人通報同一個訊息，或該訊息是否已確認為詐騙；如果還沒有人通報過該訊息，民眾也可以直接在App中進行通報。

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如果是常常被詐騙集團偽冒的公衆人物，也可以透過這個App，將詐騙網址通報給數發部，數發部會盡速通知Facebook、LINE、Google、IG等社群平台，要求他們將詐騙廣告下架。

通報網的處理流程分為4階段：報案、分案、確認、通知下架。第1階段是報案，資訊來源主要有3種，包括民眾、AI掃描、公眾人物，資安院每20分鐘會以AI技術進行網路掃描，查獲可疑訊息並介接到打詐通報查詢網。

第2階段是分案，報案後數發部會利用AI技術自動進行分案。第3階段是確認、第4階段是通知下架，如果是偽冒名人詐騙，會直接發訊息向公眾人物確認，再自動將結果轉發給各大網路平台，要求他們立刻下架貼文或訊息；若是仿冒政府單位，會分案請各個部門協助處理。

記者實際測試使用「網路詐騙通報查詢網」，App首頁可以看到目前最熱門的詐騙訊息，分別標示「詐騙訊息，已通知平台移除」或是「疑似詐騙訊息，已通知本人」，也可以直接透過關鍵字或網址來搜尋可疑的訊息。

不過，記者發現，若是通報LINE的可疑訊息，App並不會顯示訊息內容，就無法讓民眾查詢是否有類似的詐騙。

App也有列出詐騙訊息的樣態分布，根據最新統計，過去一個月內，通報疑似詐騙訊息的總數高達5萬5千多則，有近半、2萬7千多則被確認是詐騙訊息，但也有超過2成、1萬2千多則訊息被確認是「非詐騙訊息」，顯示民眾仍有誤報的可能性。

根據統計，過去一個月內，詐騙訊息比例屬「金融投資」類別最高，而詐騙的媒介平台則是Facebook最多、Instagram次之。

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