美東碼頭罷工落幕 全球航運股溺水

美東和墨西哥灣沿岸港口的碼頭工人結束罷工，航運股股價應聲下跌。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在港口營運商開出優厚的條件後，美東和墨西哥灣沿岸港口的碼頭工人同意復工，結束為期3天的罷工行動，貨櫃三雄股價周五（4日）慘跌，外國航運股也承壓，丹麥航運巨擘-馬士基5日清晨收盤下跌5.16%，德國赫伯羅德（Hapag Lloyd）暴跌15.99%。

美東及墨西哥港灣碼頭工人因勞資談判破裂，10月1日展開大罷工，三天之後，傳出港口營運商提出願意在6年內為勞工加薪62%，碼頭工人同意復工，航運股周五全面大跌。

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日本川崎汽船一度崩跌13%，收盤重挫9.74%，商船三井收盤下跌6.39%；南韓世騰泛洋下跌5.4%，香港上市的中遠海運早盤暴跌超過12%，收盤下跌7.3%。

台灣的貨櫃三雄也帶量下殺，萬海（2615）以跌停開出，盤中一度打開跌停，因賣壓沉重仍以跌停作收；長榮（2603）慘跌9.05%，陽明（2609）重挫9.08%。

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