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東元強攻儲能一條龍服務 綠電業務持續推進

2024/10/04 14:58

東元今年首度參加「2024台灣國際智慧能源週」。圖右為總經理范炘、左為創儲營運發展處處長黃維凱。（記者歐宇祥攝）東元今年首度參加「2024台灣國際智慧能源週」。圖右為總經理范炘、左為創儲營運發展處處長黃維凱。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）持續推進創能、儲能事業，含協助客戶建置太陽能與儲能系統，總經理范炘今日表示，旗下各廠區目標建置300MW案場供自用，並將儲能含系統建置、儲能管理、能源管理等各階段服務「套餐化」，推廣到客戶端，期望盡速開展亮麗成績，東元目標是成為能源管理服務中心。

東元今年首度參加「2024台灣國際智慧能源週」，並展出「儲能系統與能源管理系統」、「綠電交易與售電營運管理」、「太陽能智慧管理系統」共3大主題。因淨零永續議題以及電價持續上漲等因素，產業界看好儲能建置需求持續提升，利於東元。東元在風電變電站與台電儲能系統統包工程，在國內都居領先地位。

東元近期也持續強化綠電業務，目前仍正在申請售電執照，范炘表示，目前東元儲能案場建置量名列前茅，且含儲能案場、商辦儲能等業務都有望涵蓋建置、維運、外包服務等長期收益，對東元來說是一大商機，且東元在品質要求的起點高，看好未來成長性；除自用外，也持續耕耘客戶，已與台灣、中國許多客戶合作。

東元考量其在重電領域缺失「變壓器」產銷能力，近期宣布併購伸昌電機，藉其在台灣、印尼實力補足變壓器業務。范炘指出，東元看好新能源、資料中心建置的變壓器需求龐大，除幫助伸昌擴產外，也切入電力級變壓器領域，以利未來拓展北美市場，驗證期約2年。

東元創儲營運發展處處長黃維凱補充，透過併購發展變壓器事業對東元意義重大，未來北美需求「三級跳」快速成長，東元將持續發展配電級到電力級變壓器，並結合2公司的產銷能力，把東元重電產品、品牌持續發揚光大；東元創儲業務在品質、接案起點高，未來AI時代需求加速提升，有利加速成長。

東元指出，未來綠電交易將納入事業版圖，建立智慧化售電業務管理系統，主要特色含：一站式管理電廠售電收入，以提升效率；即時監控發電量，確保營收達標；互動式管理介面，簡單操作易於上手。

東元表示，即將推出的智慧化售電業務管理系統，可望為未來日益蓬勃的綠電交易市場，提供更精準化和高效化的服務。

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