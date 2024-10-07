美聯準會降息！國泰世華CUBE App把握市場脈動推出投資新功能

美國聯準會宣布降息2碼，低利環境有望促進台美經濟增長。（路透）

林家薇／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球經濟持續波動，美國聯準會在9月宣布降息2碼，投資人虎視眈眈看著股債市隨時準備進場，台股也可能因此受惠於各家科技廠的獲利影響，含有科技股的ETF成為不少投資人定期定額進場的國民標的，但如果今天想投資美股呢？國泰CUBE App新推出的「美股定期定額」功能恰恰抓住機會，提供各位投資人一個強而有力的工具。

美國大選即將到來，美國經濟活動及就業環境的改變，影響全球經濟動盪，美國聯準會於美東時間9月18日宣布降息2碼。市場投資人們以及FED Watch的交易員早預期「9月即將降息」，但影響力道仍需觀察，長年期公債殖利率可能會提早反應外，股市熱度也尚未退燒，投資人們可以利用有股有債的方式進行配置，分散風險的同時又有機會獲利，這是個最理想的狀態，這樣以「定期定額」的方式進場對於投資人來說相當適合。

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國泰世華CUBE App原先就有「台股定期定額及美股定期定股」功能，如今國泰世華再度抓緊機會，於今（2024）年8月將「美股定期定額」功能新整合至CUBE App中，只要開啟CUBE App，就能5分鐘線上開立證券戶及複委託戶，或是以原先擁有台股帳戶加開複委託帳戶，就能輕鬆在CUBE App上開始投資美股；除此之外，CUBE App中還有銀行存款、外匯、理財投資等服務，「一站式金融」的服務讓客戶使用方便又直觀。

定期定額優點圖。（自由時報製圖）

定期定額可說是近年來最熱門的投資方式，除了相對穩健外，以平均化成本分散風險，對於投資小白來說門檻較低，適合小額進場，同時還能培養長期投資的習慣，有機會享受長期的時間複利成果，這些特色都讓定期定額投資方式更平易近人。

近期有不少投資人漸漸開始投資美股，畢竟美國有關就業、通膨等指數，甚至聯準會的政策走向，都與全球經濟息息相關，有些許人不知從何開始，CUBE App裡也有熱門美股標的排行榜功能，當你想投資卻不知道如何下手時，可以參考該排行榜，利用定期定額的方式跟上這股熱潮。

能有強大的工具輔助投資人難得一見，CUBE App此次加入了「美股定期定額」的新功能，可以幫助投資人在認識美股上更得心應手，也拓展了CUBE App使用者的視野，展望國際標的，相信在股債市熱度未減的情況下，必能助投資人一臂之力。

本文係由國泰世華邀稿

證券服務係國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期投資服務由國泰綜合證券提供

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