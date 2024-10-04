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Blackwell全面投產 台積電大漲逾2％

2024/10/04 09:22

Blackwell全面投產，台積電大漲逾2%（資料照）Blackwell全面投產，台積電大漲逾2%（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕中東局勢雖影響美股下跌，但輝達稱最新一代Blackwell架構AI晶片需求將很熱，台積電ADR漲2.09％，帶動台積電（2330）今股價續上漲，以986元、上漲14元開出，連三漲，市值攀升到25.57兆元。

中東局勢再度陷入緊張，美國等經濟走勢也不太樂觀，3日美股道瓊指數下跌184.93點；那斯達克指數下跌6.65點；標普500指數下跌9.6點；僅費城半導體指數上漲26.01點。

AI晶片霸主輝達執行長黃仁勳2日接受CNBC訪問時表示，最新一代Blackwell架構AI晶片已全面投產，進展順利，且市場需求很熱，他以客戶「失去理智般瘋狂」形容，大家都想要到最多，大家都想先拿到。這帶動輝達股價漲幅3.37%，台積電ADR漲2.09％。

台積電是輝達AI晶片的代工廠，先進製程滿載，今股價續上漲，以986元、上漲14元開出，連三漲，市值攀升到25.57兆元。台積電法說會將於10月17日登場，外資相繼看好台積電第四季營運，預期營收將季增上看10％，可望再創單季新高。

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