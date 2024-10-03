昨獨家停業今正常營業決策遭質疑 台北101回應了

山陀兒颱風緩緩來襲，昨天颱風假人潮湧進百貨公司，暫停營業1天的台北101錯失1天颱風假商機，今天決定正常營業。（記者楊雅民攝，資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕山陀兒颱風緩緩來襲，台北101昨天「獨家」暫停營業1天，今天早上8點宣布照常營業，網友質疑，「這是個錯誤的決定與失敗的操作。」對此，台北101強調，台北101始終把安全放在首位，本次決策是團隊共同協商的結果。

台北101今早宣布，今天營業時間調整如下：

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購物中心上午11點開始正常營運、觀景台延後至上午11點開始營運、大樓餐廳正常營業。

部分品牌可能會自主決定暫停營業，詳情請洽詢各品牌。台北101營業狀況如有任何變更，將另行於官網與社群媒體公告。

網友指出，台北昨天風和日麗，台北的百貨公司都照常營業，湧入大量人潮，台北101暫停營業，錯失1天颱風假商機。

今天早上8點宣布正常營業，質疑台北101的決策過程，「新任董事長有沒有參與其中？」

台北101表示，每當颱風來襲時，台北101都會舉行多次緊急應變會議，根據氣象報告和業界的經驗進行討論，本次決策是團隊共同協商的結果。

台北101始終把安全放在首位，並會持續密切關注氣象變化，以確保能夠兼顧品牌和顧客的需求，同時保障所有訪客和員工的安全。

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