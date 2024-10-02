晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

林佳龍：台灣研發製造強項 擴大CPTPP經貿影響力

2024/10/02 11:20

中經院今天舉辦「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會，邀請外交部長林佳龍致詞。（中經院提供）中經院今天舉辦「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會，邀請外交部長林佳龍致詞。（中經院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕我國於2021年申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），近年持續爭取加入，外交部長林佳龍今天表示，他擔任外長後，持續推動經貿外交，參與CPTPP將是優先事項；研發、製造能力都是台灣的強項，成為會員將能擴大CPTPP的經貿影響力。

中經院今天舉辦「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會，邀請外交部長林佳龍、中經院院長連賢明致詞，並由行政院經貿辦總談判代表楊珍妮進行專題演講，以及來自加拿大、秘魯、日本、墨西哥等國的專家與談。

林佳龍表示，CPTPP是印太地區目前最有代表性的經濟協議，提供最高品質的貿易要求，讓所有會員共享貿易帶來的好處，而台灣是個出口導向國家，穩定地進入國際市場對台灣來說是關鍵，總統賴清德在就職演說中也提到台灣已經申請加入CPTPP，並持續積極主動參與區域性經濟整合活動，這是政府的優先事項。

林佳龍提到，他任職外交部長後，不斷推動整合式的外交工作，包含以價值為導向的經濟、民主聯盟，並持續推動經貿外交關係，台灣參與CPTPP將會是在這方面的重要工作內容。

他指出，最近幾年，全球都經歷了地緣政治導致的供應鏈混亂，有些威權國家透過經濟脅迫的方式達到政治目標，這樣的挑戰也促使美國、歐盟和志同道合的夥伴，一起關注供應鏈分散風險議題，也希望降低對中國的過度依賴。

林佳龍強調，「台灣半導體產業在研發方面領先全球，系統整合、研發以及製造都是台灣強項，在ICT產品製造方面台灣也是全球要角，這也是為什麼台灣必須扮演重要角色，來維持亞太地區的經濟安全，台灣加入CPTPP將有助於擴大這個平台的經貿影響力。」

去年台灣出口金額排名全球第16名，總貿易額是全球第19名，林佳龍認為，這顯示台灣有能力為全球的貿易體系做出具體、實質的貢獻，台灣在法規方面也已進行許多改革，確保整體經貿體系能夠符合CPTPP的要求；雖然現在全球貿易戰越來越緊張，但台灣還是遵守承諾、解決各項爭端，並且不斷推動透明、以規則為基礎的貿易體系。

除了打造頂尖的半導體供應鏈之外，台灣在促進淨零碳排和數位轉型也有成果，林佳龍細數，2023年底台灣的再生能源裝置容量達到17.9GW，和2016年相比增加8倍；數位轉型方面，台灣有很多自動化、製造業的先進解決方案，若成為會員國，台灣能將這方面的專業帶到CPTPP中，加速工業升級，協助所有會員邁向產業升級的道路。

林佳龍指出，2023年CPTPP成員決議透過奧克蘭原則審查入會申請，也就是所有想加入的成員都要符合CPTPP的高標準，且獲得所有會員國的共識同意，期盼CPTPP能夠針對前兩點達成共識、避免政治考量，僅根據經貿議題來判斷；他也呼籲所有國家都能和台灣進行雙邊諮商，成立台灣入會申請的工作小組。

中經院院長連賢明表示，CPTPP有12個成員經濟體，占全球GDP的15%，在促進自由貿易和經濟合作方面扮演重要角色，CPTPP為成員提供堅實的合作框架，不僅增強供應鏈韌性，也推動區域環保、勞工權益、智財權的合作，而台灣位處亞太地區的核心，長期是供應鏈重要的一環，若能加入將為整個區域帶來重大利益。

連賢明分析，台灣加入CPTPP有以下機遇，第一是進一步推動區域貿易自由化，提升台灣產業競爭力，第二是台灣能夠為強化科技供應鏈帶來貢獻，降低全球供應鏈的風險。

他強調，今日研討會目的是針對急迫議題展開對話與討論，凸顯台灣參與區域經濟整合的決心，台灣已經準備好要貢獻自己的專業知識、資源和創新能力，全力支持CPTPP框架、推動經濟成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財