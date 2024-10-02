林佳龍：台灣研發製造強項 擴大CPTPP經貿影響力

中經院今天舉辦「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會，邀請外交部長林佳龍致詞。（中經院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕我國於2021年申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），近年持續爭取加入，外交部長林佳龍今天表示，他擔任外長後，持續推動經貿外交，參與CPTPP將是優先事項；研發、製造能力都是台灣的強項，成為會員將能擴大CPTPP的經貿影響力。

中經院今天舉辦「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會，邀請外交部長林佳龍、中經院院長連賢明致詞，並由行政院經貿辦總談判代表楊珍妮進行專題演講，以及來自加拿大、秘魯、日本、墨西哥等國的專家與談。

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林佳龍表示，CPTPP是印太地區目前最有代表性的經濟協議，提供最高品質的貿易要求，讓所有會員共享貿易帶來的好處，而台灣是個出口導向國家，穩定地進入國際市場對台灣來說是關鍵，總統賴清德在就職演說中也提到台灣已經申請加入CPTPP，並持續積極主動參與區域性經濟整合活動，這是政府的優先事項。

林佳龍提到，他任職外交部長後，不斷推動整合式的外交工作，包含以價值為導向的經濟、民主聯盟，並持續推動經貿外交關係，台灣參與CPTPP將會是在這方面的重要工作內容。

他指出，最近幾年，全球都經歷了地緣政治導致的供應鏈混亂，有些威權國家透過經濟脅迫的方式達到政治目標，這樣的挑戰也促使美國、歐盟和志同道合的夥伴，一起關注供應鏈分散風險議題，也希望降低對中國的過度依賴。

林佳龍強調，「台灣半導體產業在研發方面領先全球，系統整合、研發以及製造都是台灣強項，在ICT產品製造方面台灣也是全球要角，這也是為什麼台灣必須扮演重要角色，來維持亞太地區的經濟安全，台灣加入CPTPP將有助於擴大這個平台的經貿影響力。」

去年台灣出口金額排名全球第16名，總貿易額是全球第19名，林佳龍認為，這顯示台灣有能力為全球的貿易體系做出具體、實質的貢獻，台灣在法規方面也已進行許多改革，確保整體經貿體系能夠符合CPTPP的要求；雖然現在全球貿易戰越來越緊張，但台灣還是遵守承諾、解決各項爭端，並且不斷推動透明、以規則為基礎的貿易體系。

除了打造頂尖的半導體供應鏈之外，台灣在促進淨零碳排和數位轉型也有成果，林佳龍細數，2023年底台灣的再生能源裝置容量達到17.9GW，和2016年相比增加8倍；數位轉型方面，台灣有很多自動化、製造業的先進解決方案，若成為會員國，台灣能將這方面的專業帶到CPTPP中，加速工業升級，協助所有會員邁向產業升級的道路。

林佳龍指出，2023年CPTPP成員決議透過奧克蘭原則審查入會申請，也就是所有想加入的成員都要符合CPTPP的高標準，且獲得所有會員國的共識同意，期盼CPTPP能夠針對前兩點達成共識、避免政治考量，僅根據經貿議題來判斷；他也呼籲所有國家都能和台灣進行雙邊諮商，成立台灣入會申請的工作小組。

中經院院長連賢明表示，CPTPP有12個成員經濟體，占全球GDP的15%，在促進自由貿易和經濟合作方面扮演重要角色，CPTPP為成員提供堅實的合作框架，不僅增強供應鏈韌性，也推動區域環保、勞工權益、智財權的合作，而台灣位處亞太地區的核心，長期是供應鏈重要的一環，若能加入將為整個區域帶來重大利益。

連賢明分析，台灣加入CPTPP有以下機遇，第一是進一步推動區域貿易自由化，提升台灣產業競爭力，第二是台灣能夠為強化科技供應鏈帶來貢獻，降低全球供應鏈的風險。

他強調，今日研討會目的是針對急迫議題展開對話與討論，凸顯台灣參與區域經濟整合的決心，台灣已經準備好要貢獻自己的專業知識、資源和創新能力，全力支持CPTPP框架、推動經濟成長。

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