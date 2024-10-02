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防颱採買！好市多正常營業 全台各大量販店、速食店營業狀況一次看

2024/10/02 11:19

今（2）日全台22縣市停止上班上課。（資料照）今（2）日全台22縣市停止上班上課。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今（2）日全台22縣市停止上班上課整備防颱，全台各大通路也公布今日營業時間，以下為5家速食餐廳及8間通路的全台營業狀況，不過也提醒民眾，前往之前應注意最新資訊，以各店公告為準，避免白跑一趟。

5間速食餐廳：

1.麥當勞：今（2）日暫停「24hr歡樂送」，機動調整營業時間。

綜合媒體報導，麥當勞指出：「麥當勞重視員工安全，考量風雨會因時間及區域而有不同影響，餐廳可根據各地天候及人力情況，機動調整營業時間。 建議消費者可由麥當勞官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認；造成不便，敬請見諒」。

2. 肯德基：今（2）日「暫停外送服務」，調整部分餐點供應。

肯德基在粉專上表示：「因受颱風襲台，如地方縣市政府宣布停止上班時，肯德基該縣市餐廳將暫停外送服務～僅保留外帶/車道/內用/網路預訂快取服務。停班停課縣市的餐廳，將視情形提供部分限定餐點，並考量該地區天氣狀況調整營業狀況」、「爺爺謝謝您的體諒，也請您盡量待在家裡，不要出門，安全第一」

3. 必勝客：今（2）日「暫停外送服務」，各門市營業時間、菜單將調整

必勝客在官網公布：「受天候因素影響，為保障外送服務人員人身安全，如地方縣市政府宣布停止上班時，必勝客該縣市門市將暫停外送服務，僅保留外帶服務，造成不便，敬請見諒」、「政府公佈停班的地區，門市菜單會有部分調整提升備餐效率，並且停止外送服務。民眾可於訂購頁面查詢各門市營業時間」。

4.摩斯漢堡：今（2）日視風雨狀況調整門市營業時間及暫停外送

根據摩斯漢堡官網：「因颱風因素，摩斯漢堡將依人事行政總處公告，視各地風雨狀況調整門市營業時間及暫停外送服務，造成不便敬請見諒。」

5.漢堡王：全台街邊門市停業！商場門市配合公告

10月2日全台停班課，根據1日漢堡王官網營業時間調整公告指出：「因為山陀兒颱風影響，為確保顧客及員工的安全，如遇政府宣布停班停課，街邊門市將停止營業、商場門市則會配合商場營業時間進行調整。」

漢堡王公告指出：「建議民眾出發前查閱商場官網及相關公告，我們深感抱歉，對您造成的不便敬請諒解。貼心提醒：全台目前仍有風雨，請民眾外出時注意安全」。

量販店部分：

今日好市多全台賣場照常營運，業者表示商品備貨狀況正常，歡迎會員至賣場選購，官方臉書粉專也提醒，如欲前往賣場購物，須注意安全。

家樂福、愛買、大潤發全台門市皆正常營業；美廉社今正常營業7:00至24:00；視風雨情況滾動式調整。

全聯各地區門市會依風雨狀況評估營業時間；全聯「小時達」配合各地停班公告暫停外送服務。

此外蝦皮店到店公告，「一般門市」、「合作門市」皆暫停營業，「智取門市」正常營業，但會依照實際狀況調整營業時間。

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