傳台積電2奈米與3奈米價差減至10～20％ 外媒曝會有「1個問題」

新消息稱，台積電的2奈米與3奈米晶圓價格差異可能縮小至10%至20%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，傳台積電2奈米晶圓的價格可能僅比3奈米晶圓高出10%至20%，這比先前傳出須多支付50%的溢價降低許多。而台積電正準備提高3奈米的價格；新技術的單價仍為3萬美元。

wccftech報導，預計台積電2奈米（N2） 晶圓的價格將上漲，此前有報導稱，蘋果、高通、聯發科等客戶可能需要支付50%的溢價才能獲得這些晶圓。然而，新消息稱，價格差異僅為10%至20%，但這會「有一個問題」，即是因為台積電可能會提高其現有的3奈米技術對客戶的成​​本。

3奈米價格提高 恐帶來客戶更大財務負擔

wccftech引述《財經快訊》報導指出，2奈米和3奈米晶圓之間的價格差異僅為10%到20%，因為據稱台積電將提高其當前一代技術的價格。「N3E」和「N3P」製程的成本估計分別為2.5萬美元和2.7萬美元，這對於希望利用台積電舊製程生產各種晶片的公司來說，將帶來更大的財務負擔。

此前，wccftech報導，由於改用台積電的3奈米（N3P）架構，高通和聯發科分別不得不為其驍龍8 Elite Gen 5 和天璣9500支付高達24%的價格，這意味著兩家公司在本報告發布之前可能已經受到價格上漲的影響。

採用2奈米客戶或許可稍鬆口氣

幸運的是，由於成本上漲，從3奈米過渡到採用2奈米對台積電的客戶來說，可能並不像之前想像的那麼貴，但這並不意味著3萬美元的代價就那麼容易客戶的接受。

