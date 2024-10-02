新實支險配套10月上路，首家理賠保險公司應協助開立證明（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕實支實付醫療險從今年 7 月起改採新制，也就是正本理賠、以損害填補為原則；金管會保險局說明，相關配套措施從 10月起上路，在只有一張正本的情況下，首家受理理賠的保險公司須幫保戶開立醫療費用收據「正本留存證明書」或是「差額證明書」，讓保戶可以向另一家保險公司申請理賠。

保險局表示，為了讓實支實付型傷害醫療險回歸「損害填補原則」，金管會明定保戶在同一保險事件的理賠金額，不能超過實際負擔醫療費用，新制不溯及既往，而金管會並給予保險業3個月緩衝期，已就是10月進行調整因應。

請繼續往下閱讀...

在配套措施方面，因為「實支實付險」新制須檢附「正本一張」，金管會也說明兩種情境下，保險公司之處理方法。

第一種是若保戶受傷住院，其同時投保「住院醫療」和「意外傷害」各一張的實支實付保單，也就是性質不同，此時，該保戶若先向甲保險公司申請住院醫療實支理賠，而甲公司將提供「正本留存證明書」和收據影本給保戶，因此，保戶就可以向承保意外傷害實支險的乙公司申請理賠。

第二種狀況是保戶買了2 張住院醫療險，依損害填補原則，首家受理理賠的保險公司，會在限額以內的部分來做理賠，同時開立一張差額理賠的證明，保戶可持證明再去跟第二家公司來申請，但理賠總額以實際醫療費用支出為限。

比如：實際醫療費用是20萬元，保戶分別向兩家保險公司投保的實支實付險的保額上限是各15萬元，若屬於舊制，2家共可以領到30萬元；不過，從今年中旬開始，向第一家保險公司申請15萬元理賠後，保戶還可根據醫療費用最大金額的上限內，再向第二家申請5萬元，也就是說，理賠最多就是20萬元。

此外，過去曾討論的「損害分攤機制」何時會出爐？保險局表示，保險業者還在討論中，這部分並沒有時間表，要等討論出來，才會對外說明。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法