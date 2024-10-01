鴻海將釋新款電動小巴 科技日抽獎送出納智捷n7

鴻海今年除了開放民眾線上報名參觀科技日活動，屆時也將抽出1名幸運得主開走納智捷（LUXGEN）n7 純電休旅車。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）本月8日將舉辦年度科技日活動，同時於9日開放民眾參觀，營運團隊今天宣布，屆時除了釋出已公布的新車款MODEL D，也將首度亮相集團研發的電動小巴MODEL U，此外，所有線上報名參觀的民眾，都可以參加抽獎，最大獎為納智捷（LUXGEN）n7 純電休旅車。

鴻海代理發言人黃欽旻指出，集團科技日迄今已邁入第5年，去年將3+3發展策略融入智慧製造、智慧電動車、智慧城市3大智慧平台。今年除了有全新的智慧電動車解決方案，也會說明集團如何將AI的應用導入3大智慧平台，展現鴻海的創新速度，強化產業鏈的領先地位。

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黃欽旻表示，今年鴻海科技日展品將圍繞「超級算力中心、智慧製造、智慧電動車、智慧城市、半導體、前瞻技術」6大主題，且產業論壇的涵蓋範圍將比往年更具多元性，包括生成式AI、數位健康、企業永續與智慧生活等多個領域，現場也將提供最新電動車展示，以及指定電動車款的試乘體驗。

此外，黃欽旻說，鴻海今年除了開放民眾線上報名參觀科技日活動，屆時也將抽出1名待到活動結束的幸運得主開走納智捷（LUXGEN）n7 純電休旅車，其他抽獎品還包括智慧水波爐、空氣淨化器、藍牙耳機等電子產品，以及肩背包、悠遊卡、原子筆等。

鴻海去年科技日釋出MODEL B原型車。（記者方韋傑攝）

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