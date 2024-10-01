台積電砸171.4億掃南科廠房 躍Q3最大宗交易案

土地買氣則因上半年預售屋與住宅買氣大好的助力，促使建商砸大錢獵地。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕景氣升溫、科技業擴廠需求旺盛，帶動商用不動產以及土地買氣，根據商仲業者彙整，第3季商用不動產成交金額達567億元、年增幅達1.76倍，前3季累計成交額已達1249億元、年增幅33%，更是央行升息以來商用不動產前3季交易金額最高的紀錄，且第3季最大宗交易案就是台積電寫下。

根據第一太平戴維斯統計，第3季商用不動產最大買家則來自科技業，共砸下399億元、占整體交易額達7成，攤開該季前5大商用不動產交易案，前3大均是科技業出手，依序為台積電砸171.4億元買群創南科四場、台灣美光砸74億元掃友達台南科技工業區廠房以及日月光半導體以52.6億元買進楠梓科技產業園區K18廠房，而且3筆交易地點均在南二都。

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第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，2020年台商大舉回台設廠，台積電曾以100億元在台南購置瀚宇彩晶等多家企業的廠房，今年這波半導體擴廠動能更勝當年，因此除向公部門申購產業用地建廠外，購置符合規格需求的現有廠房也是擴廠策略之一。

至於，土地買氣則因上半年預售屋與住宅買氣大好的助力，促使建商砸大錢獵地，第3季土地交易額達1048億元，其中光是建商出手獵地，便貢獻706億元，也就說第3季土地交易額，逾67%都是建商貢獻。

建商帶頭衝 第3季土地交易額罕見突破1千億

丁玟甄指出，建商積極獵地推升第3季土地交易額，而且單一季度破千億元的規模更是歷年罕見，目前前3季土地累計成交金額達2004億元，已突破2023年全年交易規模。

不過，丁玟甄分析，央行宣布第7波選擇性信用管制才短短兩週，大型土地交易累計達379億元，但高雄、桃園與台中市府所舉辦的大型土地標售則少見建商購地身影，顯示隨著資金與住宅買氣緊縮，以及信用管制影響尚不明確的清況下，短期內建商購置土地速度減慢。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠認為，即便央行採取緊縮資金與加強信用管制等措施，但企業自用需求為今年商用不動產主力買方，因此，對於市場衝擊則有限，尤其商用不動產的整體買氣與國內外景氣連動性較強。

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